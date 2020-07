Gigi D’Alessio, dopo l’addio ad Anna Tatangelo si allarga la famiglia: il lieto annuncio

Gigi D’Alessio diventa nonno bis

Ebbene sì, Gigi D’Alessio tra qualche mese diventerà nonno bis. La bellissima notizia è arrivata al cantautore napoletano durante la quarantena. Il professionista che al momento va in replica su Rai Uno insieme a Vanessa Incontrada con 20 anni che siamo italiani, non vede l’ora di avere tra le braccia un altro nipotino.

Ad annunciarlo è stato il suo primogenito Claudio, nato dal suo precedente matrimonio con Carmela Barbato. La notizia è stata riportata anche dal settimanale di gossip Chi, che annuncia la gravidanza di Giusy.

Ricordiamo che il figlio del professionista partenopeo ha già una figlia avuta con una sua ex compagna. Quando aveva solo vent’anni Claudio è diventato padre di Noemi che ora è una splendida adolescente. A differenza di Gigi, il congiunto non ha scelto la strada della musica bensì quella dell’imprenditoria. Prima ha debuttato nel mondo degli affari con un proprio marchio, ora invece si occupa del settore della cura e del benessere fisico.

Claudio D’Alessio padre per la seconda volta dopo Noemi

Dopo la fine della relazione con Francesca, da cui è nata la primogenita Noemi, Claudio D’Alessio ha avuto diverse storie più o meno importanti. Tra queste anche quella con l’attrice Cristina Buccino. Subito dopo il figlio del cantautore napoletano ha avuto un flirt molto discusso con Nicole Minetti, ex consigliere del PDL.

Mentre da circa tre anni il figlio di Gigi ha iniziato una relazione sentimentale Giusy Lo Conte, che di professione è una danzatrice. Quest’ultims non è estranea al mondo dello spettacolo, infatti in passato ha lavorato in trasmissioni televisive di Carlo Conte, come: I migliori anni e Tale e Quale Show, ma anche a Made in Sud, capitanato attualmente da Stefano De Martino.

Gigi D’Alessio, le parole di Anna Tatangelo

Sia Gigi che Claudio D’Alessio hanno avuto una vita sentimentale molto burrascosa. E se il padre ha prima visto fallire il suo matrimonio con Carmela Barbara e poi la storia con Anna Tatangelo, il figlio non è stato da meno.

In una recente intervista al Corriere della Sera la cantante di Sora è tornata a parlare del padre di suo figlio Andrea dichiarando che i rapporti con l’ex compagno sono ottimi e che il professionista partenopeo sarà sempre un pilastro della sua vita.