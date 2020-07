Temptation Island, arriva una nuova coppia VIP, di chi si tratta?

Temptation Island ha preso il via da poche settimane (la prima puntata è andata in onda solo lo scorso 2 luglio 2020), ma le sorprese sono già tantissime. I colpi di scena si susseguono e il viaggio nei sentimenti di alcune coppie sta prendendo davvero una piega inaspettata. Si è anticipato già come Valeria e Ciavy abbiano già lasciato il programma.

Proprio per sostituire questa coppia, è quasi confermato l’ingresso di un’altra coppia. Si tratta, stavolta, di una coppia VIP che arriva a Temptation Island per mettere alla prova l’amore che li unisce. Si era già parlato di loro come possibili concorrenti al reality dei sentimenti. Di chi si tratta? Vediamolo.

Il primo tradimento a Temptation Island

Se è vero che una nuova coppia VIP sta per approdare a Temptation Island, è altrettanto vero che una delle sei coppie entrate all’inizio nel programma è andata via. Si tratta, in base alle ultime indiscrezioni, della coppia formata da Valeria e Ciavy. I due sono giunti in Sardegna già con un bel carico di problemi che, con ogni probabilità, li avrebbero comunque portati alla rottura.

Il tutto sarebbe stato anticipato, a quanto pare, da quello che è il primo vero tradimento che si è verificato a Temptation Island. Valeria avrebbe, infatti, tradito il suo compagno con il tentatore Alessandro Basciano con il quale avrebbe dimostrato, sin dagli inizi, un grande feeling. Ciavy, viste le immagini, sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe richiesto il confronto con la ragazza lasciando, poi, il programma.

Una coppia nuova di zecca

Fino ad alcuni giorni prima che iniziassero le registrazioni di Temptation Island, era praticamente certo che nel cast delle coppie partecipanti avremmo visto anche loro. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià e Francesco Sole che hanno accettato di mettere alla prova il loro amore all’interno del reality dei sentimenti. La prossima puntata di Temptation Island, quindi, vedrà l’ingresso di questa nuova coppia che prenderà a tutti gli effetti il posto della precedente.

Se tutto dovesse davvero essere confermato, come ormai è quasi certo, quest’edizione di Temptation Island vedrebbe la partecipazione di tre coppie VIP e di tre coppie di gente comune. A quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane (tra cui le cose potrebbero degenerare) e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si aggiungerà, quindi, quella composta dall’ex tronista di Uomini e Donne e dal noto attore. Non rimane, ora, che attendere la prossima puntata.