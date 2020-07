Eleonora Giorgi, la stoccata alla nuora Clizia Incorvaia: “Ha delle problematiche…”

Eleonora Giorgi parla dei problemi della nuora

Nel nuovo numero in edicola del periodico Novella 2000 è contenuta una lunga intervista ad Eleonora Giorgi. La nota attrice ha parlato molto della neo relazione che il figlio Paolo Ciavarro ha intrapreso con Clizia Incorvaia.

Sull’influencer siciliana ha confessato di averla conosciuto più a fondo in questi ultimi mesi ritenendola una ragazza molto piacevole. A quel punto la giornalista della rivista diretta da Roberto Alessi ha chiesto alla donna se considera l’ex gieffina la donna adatta per il figlio.

In poche parole gli ha domandato se durerà la loro storia. La diretta interessata senza tirarsi indietro ha risposto così: “Lei mi piace, è una donna creativa e molto intelligente, ma non la conosco bene…”. Subito dopo però, l’ex moglie di Massimo Ciavarro ha sottolineato che la nuora ha ancora dei problemi da risolvere: “Certo, c’è da considerare che Clizia ha delle problematiche: ha una figlia e un ex marito. Mi auguro comunque che le cose tra loro rimangano così…”.

L’ex gieffina e il giudizio per Clizia Incorvaia

Intervistata da Novella 2000, la giornalista del settimanale ha comunicato ad Eleonora Giorgi che il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono riusciti ad andare a Fregene per trascorrere una serata romantica a tu per tu. Per questo motivo ha chiesto all’ex gieffina: “Come li vede?”.

A quel punto la nota attrice, senza nascondersi dietro un dito, ha detto che il congiunto e l’influencer sicula sembrano stare insieme da diverso tempo per via della grande confidenza che mostrato in diverse occasioni. “Sembra che stiano insieme da due anni. Hanno un’intimità, una confidenza enormi. Sono due metà che si incastrano naturalmente, senza fatica…”, ha asserito la donna mostrandosi felice per Paolo.

Eleonora Giorgi felice per Paolo Ciavarro e Clizia

Nel corso della lunga intervista, la giornalista del magazine Novella 2000 ha voluto confessare qualcosa ad Eleonora Giorgi: “Da come parla si capisce che Clizia Incorvaia le piace davvero tanto…E’ così?”.

L’ex moglie di Massimo Ciavarro ha preso la palla al balzo rispondendo in questo modo: “Ma perchè vi stupite? A me non è che Clizia piace davvero, Clizia piace. Poi non la conosco bene, ripeto, non so come si svilupperanno le cose…”. Quindi, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 dureranno insieme per molto temo? Chi vivrà vedrà.