Massimo Boldi finisce la storia d’amore con Irene Fornaciari “ho preferito rompere”

E’ arrivata al capolinea la storia fra Massimo Boldi e Irene Fornaciari, l’attore voleva sposarla ma ha deciso di troncare e le augura di trovare l’uomo giusto

Ha preso una decisione irremovibile Massimo Boldi, ha deciso di lasciare la fidanzata Irene Fornaciari. La 40enne e l’attore sono stati 74enne sono stati insieme per qualche anno, ma adesso è finita. E’ stato proprio Boldi a decidere di mettere un punto alla loro relazione.

L’attore lo ha rivelato egli stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’intervista sarà pubblicata nel numero che sarà in edicola dal 9 luglio. Nell’intervista Boldi ha rivelato che avrebbe voluto sposare la donna, ma poi è tornato sui suoi passi. Ha fatto di tutto per cercare di mandare avanti la loro storia, ha conosciuto i suoi amici, e stavano anche insieme in una casetta a Lucca.

Massimo Boldi tronca la storia con Irene Fornaciari per onestà

Poi però lo stesso Boldi ha capito che non aveva nulla da offrire alla donna, o almeno non quello che lei voleva. In realtà la Fornaciari non si è mai lamentata, ma l’attore, consapevole dei suoi sentimenti, ha scelto di lasciarla. Per lui sarebbe stato poco onesto continuare la loro relazione e ha voluto essere sincero e preciso.

Quindi, l’unica cosa da fare per dare ad Irene la possibilità di scegliere era rompere il rapporto. Non c’era altra soluzione e solo così lei avrebbe potuto avere un’altra chance. Se stavano ancora insieme lei non avrebbe avuto modo di prendere altre strade, così invece potrà fare le sue scelte. Boldi ha confessato di voler trovare in ogni donna che ha incontrato dopo la scomparsa di Marisa qualcosa di lei.

Boldi ancora innamorato della moglie

L’attore ha amato moltissimo la moglie e ancora oggi continua ad amarla. La rivede solo quando guarda le sue figlie e allora capisce che non l’ha mai dimenticata. La nostalgia spesso lo assale e lo fa soffrire, ma visti i suoi sentimenti quello che ha fatto è più che giusto.

L’attore ha detto addio alla fidanzata Irene ma le ha anche augurato di trovare la persona giusta. Con lei è rimasto in ottimi rapporti e la loro amicizia durerà per sempre. Quindi, non potrà esserci altro fra i due, ma per Boldi è meglio così, Irene potrà decidere cosa fare della sua vita. Ha anche aggiunto che per lei ci sarà sempre nel case avesse bisogno di qualcosa.