Oroscopo 9 luglio 2020: ritorni dal passato per Capricorno, Toro occhio alle finanze

L’Oroscopo del 9 luglio 2020 esorta i Toro a prestare maggiore attenzione alla sfera economica. I Capricorno, invece, potrebbero subire il ritorno di qualcuno dal passato

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di mantenere la calma per la giornata odierna. Potrebbe esserci il rischio di incorrere in qualche discussione con le persone che vi circondano. Nella coppia siete molto protettivi, a tratti possessivi. Se non volete rischiare di perdere chi amate, evitate di stargli troppo addosso.

Toro. C’è qualche problema in entrata per quanto riguarda le finanze. Cercate di non fare sprechi e di spendere solo il minimo indispensabile. In amore, invece, c’è una bella ripresa per quanto riguarda le relazioni stabili, che in questi giorni hanno attraversato un po’ di problemi.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 luglio mette in evidenza una particolare voglia di innamorarsi. Venere nel segno vi donerà molto fascino, pertanto, se siete single, questo è il momento giusto per fare nuove conoscenze. Nel lavoro siete un po’ distratti, non perdete di vista le cose importanti.

Cancro. Oggi riceverete una buona influenza da parte del Sole. Vi sentirete ottimisti e pieni di energia, cosa che vi spingerà ad essere risoluti nelle decisioni. Se avete qualche questione in sospeso, questo è il momento di mettere le cose in chiaro. Nel lavoro siete precisi e meticolosi.

Leone. Vi trovate in un momento d’incertezza, ma non temete perché è soltanto passeggero. In amore dovete fare attenzione ai segni d’acqua, potrebbero riservarvi sorprese molto interessanti in questi giorni. Nel lavoro, invece, ci sono nuovi progetti importanti in vista.

Vergine. Il partner potrebbe farvi perdere le staffe, ma cercate di mantenere il controllo. Se qualcosa non sarà di vostro gradimento non date luogo a discussioni. Aspettate i prossimi giorni per risolvere i problemi di coppia. Nel lavoro, invece, le cose procederanno senza troppi ostacoli.

Previsioni 9 luglio fino a Pesci

Bilancia. Oggi potrebbero esserci dei dissapori in famiglia. Cercate di evitare il più possibile gli scontri diretti perché siete particolarmente nervosi. Anche nel lavoro ci sono piccole tensioni da appianare. Le divergenze, però, spariranno tra qualche giorno, quindi dovete essere pazienti.

Scorpione. Occhio alle finanze, potrebbe esserci qualche spesa di troppo in questo periodo. L’Oroscopo del 9 luglio denota una giornata positiva, anche se non mancherà qualche piccolo rallentamento sul lavoro. Non perdete la pazienza, con la calma sarete in grado di risolvere tutto.

Sagittario. Questo è un periodo nel quale siete immersi in troppe cose. Avete troppi progetti in mente e piani da gestire. Cercate di fare una selezione tra ciò che conta davvero e quello di cui, invece, riuscite a farne a meno. In amore c’è ancora qualche dissapore irrisolto.

Capricorno. Qualcuno dal passato potrebbe ritornare e scombussolare la vostra vita attuale. Cercate di mantenere la lucidità e di non lasciarvi travolgere troppo dall’istinto, altrimenti potreste compiere cose di cui vi pentireste. Nel lavoro ci vuole pazienza, ma i risultati arriveranno.

Acquario. Periodo pieno di energia. Non lasciatevi scappare questa occasione e prendete tutte le decisioni importanti. Per il mese di agosto sarebbe opportuno staccare un po’ la spina, almeno per qualche giorno. In amore c’è serenità e non manca il giusto pizzico di gelosia.

Pesci. La Luna nel segno vi renderà particolarmente sensibili e inclini a lasciarvi condizionare dal giudizio degli altri. Se avete appena iniziato una nuova conoscenza, non siate troppo frettolosi, anzi, cercate di tenere sempre gli occhi aperti. Nel lavoro dovete essere un po’ più impassibili.