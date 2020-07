Marcello Cirillo e Stefania Orlando contro Magalli “E’ cattivo non spiritoso!”

I due colleghi Orlando e Cirillo parlano di Giancarlo Magalli dicendo che è cattivo e confermano le parole di Adriana Volpe, scopriamo cosa è successo

Ha proseguito con la sua arringa il conduttore Marcello Cirillo che si è scagliato contro Giancarlo Magalli e ha risposto al post della Volpe. Cirillo ha dato ragione alla collega e ha confermato la sua versione dei fatti durante l’ospitata al digital space ViaRadio di RTL 102.5 di Francesco Fredella. Ma cosa è successo?

Cirillo ha detto di aver sempre difeso Adriana Volpe quando Magalli ha ribadito che aveva trovato una scorciatoia per avere successo. Magalli aveva detto delle parole offensive nei confronti di Adriana e lui non lo aveva digerito. Cirillo ha dichiarato di odiare le ingiustizie e di non aver sopportato tutte le parole sparate a zero da Giancarlo sugli altri. Con questo ha aggiunto che Magalli è davvero cattivo.

Marcello Cirillo e Stefania Orlando dalla parte della Volpe

Secondo Cirillo Magalli per anni ha massacrato la Volpe e adesso che sta attraversando un momento difficile si scaglia contro di lei? Il conduttore questo proprio non lo ammette, ma intanto bisognerà capire cosa dirà Magalli al riguardo. In più, la Volpe con il suo coraggio ha fatto sollevare molte polemiche contro Giancarlo Magalli.

La sua voglia di calpestare Adriana Volpe ha però prodotto l’effetto contrario e dopo quanto detto nel post dalla conduttrice la situazione è peggiorata per Magalli. A prendere le sue difese è stato Marcello Cirillo che ha dichiarato più volte di essere dalla sua parte. Su Instagram Cirillo ha anche scritto che sono stati in silenzio per rispetto del collega e della rete dove lavorano.

Adriana Volpe sostenuta anche dai suoi due colleghi

Certamente il fatto che Magalli sia stato solo alla conduzione ha fatto calare lo share, e non si spiega il fatto che non si siano presi dei provvedimenti. In questi anni dietro le quinte de I Fatti Vostri sono successe molte cose, e adesso alcune vengono fuori. Qualcuno ha anche avuto il coraggio di prendere una posizione.

LO ha fatto anche Stefania Orlando, che ha scelto di stare anche lei dalla parte di Adriana. La conduttrice in risposta alla Volpe ha scritto che non ha mai voluto esporsi riguardo alla questione perché vuole bene ad entrambi. Tuttavia, il gesto di Magalli non le è piaciuto e quindi adesso ha capito che ha torto marcio.