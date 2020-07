Johnny Depp contro Amber Heard l’ex compagna “ha dei problemi, ha ca*ato nel nostro letto!”

Scottante rivelazione da parte di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard, l’attore dice che è malata, l’accusa di aver defecato nel letto e di aver dato la colpa al cane

Non finisce la storia fra Johnny Depp e Amber Heard e fra i due c’è sempre il botta e risposta. L’ex coppia continua a sollevare polemiche e a dirsene di tutti i colori. Le ultime novità su cosa accadeva in passato fra i due giungono durante il processo. I due si sono trovati infatti in un’aula di tribunale per diffamazione.

L’attore ha infatti agito legalmente su alcune cose non vere sul suo conto riportate dal quotidiano britannico “The Sun”. Il processo è contro il direttore del giornale che ha permesso di scrivere nelle colonne della testata giornalistica che Depp picchiava le donne. Nell’articolo era stata messa in risalto la sua violenta indole, un dettaglio non da poco, che gli ha leso l’immagine.

Johnny Depp inveisce contro Amber Heard

Il giornale, per sostenere che quanto affermato nell’articolo corrispondeva a vero, ha chiamato a testimoniare Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp. L’attrice si è dunque presentata in aula e ha detto che fra e il suo ex c’era un rapporto malato. Molti erano i litigi e le violenze fisiche e psicologiche, ma c’era anche altro, alcol e droga.

Depp per tutta risposta si è scagliato contro la ex moglie e ha inveito pesantemente contro di lei. Lui e Amber in passato sono stati follemente innamorati, ma da quando si sono lasciati e divorziati sono sempre l’uno contro l’altro. La coppia ha messo fine al matrimonio nel 2016, a distanza di un anno dalle nozze, e ha ribadito che quel periodo non è stato felice.

Depp si scaglia contro l’ex dicendo cose pesanti

Tuttavia, sembrava che fosse possibile una tregua fra i due dopo il divorzio, ma non è stato così. Infatti, Johnny Depp durante la sua arringa in aula ha rivelato che la sua ex texana ha defecato nel letto. La Heard non ha ammesso di averlo fatto e ha dato la colpa al cane. E’ stato questo particolare che ha fatto decidere l’attore a troncare la storia.

Non sono mancate ovviamente le parole di difesa da parte di Amber Heard. La donna ha detto che il loro cane soffriva allora di problemi intestinali, ma poi ha aggiunto che era stato uno scherzo. Non poteva negare quanto era accaduto, anche perché Depp era presente.