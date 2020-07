Una Vita anticipazioni 9 luglio 2020: Bellita furiosa con Cinta

Le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 luglio 2020 in onda come sempre alle 14.10 su Canale 5 si concentrano sul difficile rapporto tra Cinta e Bellita. Da quando il teatro proprietà di famiglia è andato in fiamme, per i Dominguez sono arrivati i guai. Cinta, intenzionata ad aiutare i genitori, si sta esibendo sotto le mentire spoglie della Dama del mistero, sperando di non venire scoperta.

Intanto, Carmen ha preso una drastica decisione. Certa che Ramon la veda solo come un’amica e che sia ancora innamorato della defunta moglie Trini, ha deciso di lasciare Acacias. Nella puntata odierna di Una Vita l’abbiamo infatti vista avvisare la sua padrona dell’intenzione di abbandonare il quartierino. Come reagirà il Palacios quando lo verrà a sapere?

Una Vita puntata del 9 luglio 2020 su Canale 5

Cinta si sta esibendo come Dama del mistero, riscuotendo grande successo. Solo Aranxa sa il suo segreto. La giovane sa benissimo che se Bellita e Josè venissero a sapere cosa sta facendo, sarebbero guai seri. Purtroppo, i timori di Cinta diventeranno reali nella puntata di Una Vita in onda domani su Canale 5. Al locale dove si esibirà con i suoi compagni di teatro, arriverà la polizia, appena fresca di soffiata.

La Guardia Civile arresterà tutti gli artisti, Cinta compresa. L’accusa sarà di aver falsificato delle banconote. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, si verrà a sapere che la ragazza è stata ovviamente incastrata. Dopo essere finita dietro le sbarre, la Dominguez scoprirà che sua figlia le ha sempre nascosto la verità e che è proprio lei colei che si nasconde dietro il nome della Dama del mistero. Furibonda, Bellita deciderà si mandarla in collegio in Svizzera.

Josè dalla parte di Cinta

La giovane artista sarà disperata. Come farà ora a continuare a ballare e a seguire i suoi sogni? La fortuna sarà dalla sua parte. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita infatti, la sua vecchia scuola non accetterà la ragazza di nuovo tra i suoi banchi, a causa dello scandalo che l’ha vista protagonista. A quel punto, Bellita penserà ad un altro modo per evitare che la figlia possa restare ancora con loro ad Acacias.

Nella puntata di domani, giovedì 9 luglio 2020 in onda su Canale 5, Bellita dirà alla figlia che presto dovrà andare in un collegio svizzero. La giovane sarà disperata. Josè proverà a far ragionare la moglie, invitandola a riflettere e a affidare la loro primogenita alla loro istitutrice.