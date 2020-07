Maria De Filippi corteggiata in casa Mediaset: Maurizio trema, nozze d’argento saltate?

Maria De Filippi corteggiata da Alfonso Signorini

A quanto pare anche Maria De Filippi sembra essere sotto lo scacco di un corteggiamento serrato da alcune settimane. C’è un uomo misterioso che è comparso nella sua vita e non le da tregua, aspettando il si. Vicina alle nozze d’argento, la conduttrice Mediaset si è detta strafelice accanto a Maurizio Costanzo ma qualcuno non sembra lasciarla in pace, mettendo il suo matrimonio a ‘rischio’.

Secondo i rumors sarebbe proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini che vorrebbe nel cast Maria De Filippi. Da un lato c’è chi la vorrebbe come concorrente, dall’altro invece chi la vede di più nel ruolo di opinionista accanto a Pupo.

Maurizio Costanzo contro il GFVip

La proposta che avrebbe avanzato Alfonso Signorini, potrebbe creare problemi a Maria De Filippi e Costanzo. Infatti, Maurizio non approva i programmi con un format come quello del Grande Fratello Vip..

Infatti durante la passata edizione, è stato proprio Maurizio Costanzo a chiedere con decisione la chiusura del reality: “Chiudete il Grande Fratello Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. e diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!”.

La coppia vicina alle nozze d’argento

Il 28 agosto 2020, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo festeggeranno le nozze d’argento. Un amore nato trent’anni fa e nonostante i tanti pettegolezzi è riuscito a sopravvivere a cattiverie ed inciuci. La coppia oggi è molto felice, non solo a livello professionale, dove entrambi sono due pilastri della tv, ma anche a livello sentimentale.

Proprio di recente, Costanzo ha dichiarato quanto è indispensabile la presenza di Maria De Filippi nella sua vita, affermando che è la cosa più bella che le sia capitata. Dello stesso parere è anche conduttrice e per la prima volta ad Oggi si è lasciata andare a delle confidenze molto intime.

“Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui”. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco.”

Dalle parole di Maria De Filippi si capisce quanto le preme il giudizio di Costanzo. Per tale motivo, potrebbe non accettare la richiesta di Alfonso Signorini o magari chissà Maurizio potrebbe cambiare idea sui reality.