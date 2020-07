Beautiful, spoiler 9 luglio 2020: Hope all’oscuro delle intenzioni di Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 luglio 2020 in onda come sempre alle 13.40 su Canale 5 svelano che Brooke continuerà ad essere preoccupata per la sorte di sua figlia. La Logan sembra l’unica ad aver intuito che Thomas ha intenzioni poco raccomandabili e che sta manipolando Hope. Intanto, Steffy e Liam si godranno il pomeriggio in compagnia di Kelly e Phoebe, ignari di quanto stia accadendo alle loro spalle.

Bill ha chiesto scusa a Liam e Steffy per quanto successo mesi fa. Lo Spencer ha infatti fatto l’amore con la giovane Forrester, andata a casa sua in cerca di conforto dopo aver scoperto che Liam aveva baciato Sally. Il giovane Spencer, anche se con titubanza, ha fatto pace con suo padre. Alla Forrester, nella puntata di oggi di Beautiful, è tornata Emma Barber. La stagista verrà presto a sapere del segreto di Beth e ciò le causerà un sacco di guai.

Beautiful puntata del 9 luglio 2020 su Canale 5

Gli spoiler di Beautiful relativi alla puntata di domani svelano che Liam accetterà le scuse di suo padre. Bill ha dimostrato di essere un uomo completamente cambiato. Ha dimostrato a Katie di potersi fidare lui grazie al piano ordito con Shauna, che ha finto di sedurlo. Ora è pronto a fare da padre a Will e dare tutto il suo sostegno a Katie. L’ultimo tassello, che prevedeva le scuse a suo figlio, è stato messo al posto giusto.

Nell’episodio di Beautiful di giovedì 9 luglio 2020, Hope continuerà a pensare alla foto di Phoebe che è sparita misteriosamente dal suo cellulare. Chi potrà essere stato? La giovane non si darà pace e nemmeno la presenza di Douglas la distoglierà dai suoi pensieri.

Thomas sotto osservazione

Hope, assalita dai dubbi, racconterà a sua madre Brooke che la foto di Phoebe è sparita dal suo cellulare. La Logan capirà che non si tratta di un errore e inizierà a sospettare che dietro tutto questo ci sia la mano di Thomas. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, le perplessità di Brooke saranno giustificate.

Il figlio di Ridge infatti, dopo aver scoperto che Beth è viva, sarà disposto a tutto pur di non rivelare la verità alla donna della quale è ossessionato. A farne le spese sarà anche la povera Emma, da poco tornata a Los Angeles per riprendere il suo lavoro alla Forrester Creations. Nella puntata di domani di Beautiful vedremo Brooke mettere in guardia Hope. La Logan le raccomanderà di stare attenta e di tenere gli occhi aperti.