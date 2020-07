Una Vita, spoiler dal 14 al 18 luglio 2020: Emilio salva Cinta

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 luglio 2020 su Canale 5, Cinta si metterà nei guai per colpa di Victoriano. A salvarla sarà Emilio, il ragazzo che ha catturato la sua attenzione.

Ursula se la vedrà con la cattiveria di Genoveva, mentre Antonito proverà a ingannare il commissario per non partire alla volta della guerra in Africa. Ricordiamo che le puntate di domenica 12 e lunedì 13 luglio saranno la replica di quella andata in onda su Rete 4 sabato 11, mentre dal 14 luglio verranno mandati in onda i nuovi episodi.

Gli spoiler di Una Vita di questa settimana svelano che Ursula sarà nei guai dopo che Telmo non ha accettato di portarla con sé e Mateo. Senza una casa, verrà cacciata anche da Genoveva. Intanto, Emilio terrà sotto stretta osservazione Victoriano. L’uomo potrebbe essere il vero responsabile del crimine per il quale Cinta è finita dietro le sbarre, ovvero la creazione di banconote false.

Una Vita puntate settimanali dal 14 al 18 luglio 2020 su Canale 5

Arantxa diventa l’istitutrice di Cinta, come deciso da Bellita e Josè. La ragazza, dopo essere uscita di prigione, eviterà così di finire in collegio. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Ramon dirà ad Antonito di aver trovato un modo per non andare in guerra. Dovrà fingere che suo padre sia invalido. I due si presenteranno davanti all’ispettore ma l’anello al dito di Ramon farà fallire il loro piano. Antonito darà la colpa a Carmen.

Le anticipazioni di Una Vita svelano poi che Genoveva caccerà Ursula di casa. La Dicenta, non sapendo che altro fare, accetterà di essere ospitata in soffitta da Agustina, mettendo da parte il suo orgoglio. Emilio dirà a Cinta di stare lontano da Victoriano. La giovane però non crederà alle sue parole e così andrà in auto con l’uomo, che le farà delle avances molto pesanti.

Genoveva ha un nuovo marito

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Antonito litigare con Ramon, in quanto non accetterà la sua relazione con Carmen. Lolita proverà a mediare ma senza risultati. Intanto, Cinta capirà di essersi invaghita di Emilio, che le salverà dalle cattive intenzioni di Victoriano. Ad Acacias Genoveva si presenterà con il suo nuovo marito, Alfredo Bryce.

Gli spoiler di Una Vita svelano che Genoveva e Afredo si alleeranno per mettere nei guai i vicini. Felipe vorrà vederci chiaro sul rapporto tra i due e inizierà ad indagare. L’avvocato scoprirà qualcosa?