Beautiful, spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Emma scopre che Beth è viva

Ricche di colpi di scena le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 13 al 17 luglio 2020. Il segreto su Beth sta per venire a galla, anche se Thomas ha deciso di non parlare.

Il Forrester junior ha preferito lasciare che Steffy non venisse a sapere nulla, ora che è felice con Liam e le sue bimbe. Hope invece deve restare accanto a lui per fare da madre a Douglas. Flo e Zoe hanno tirato un respiro di sollievo dopo aver appreso che Thomas non le ha tradite, mentre Xander è ancora dell’idea che Hope debba venire a conoscenza della verità.

Brooke, nella puntate di Beautiful della scorsa settimana, ha aperto gli occhi ad Hope, che continua a fidarsi di Thomas. La Logan invece teme che il figlio di Ridge la stia manipolando. Hope è caduta nella sua rete e sembra fidarsi, tanto da lasciare per sempre Liam. Thomas ha finalmente baciato la giovane Logan che, tuttavia, non sembra esserne stata contenta. Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera?

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020 su Canale 5

Ridge e Brooke iniziano ad avere problemi riguardo le loro aspettative sui rispettivi figli. La Logan teme che Hope abbia fatto molto rmale a firmare i documenti per annullare il suo matrimonio con Liam, l’uomo che ama e che era pronto a starle accanto anche dopo quanto successo. Ridge invece crede che Hope possa essere felice accanto a Thomas, specie ora che sta facendo da madre a Douglas. Nelle prossime puntate di Beautiful, il rapporto tra Ridge e Brooke inizierà a scricchiolare fino ad arrivare ad un punto di non ritorno.

Emma Barber è tornata alla Forrester e la sua vita cambierà per sempre. La giovane ragazza, dopo aver ascoltato una conversazione tra Xander e Zoe, viene a scoprire che la piccola Beth é ancora viva e che in realtà è Phoebe. Stando alle anticipazioni di Beautiful inoltre, Ridge proverà a convincere Hope del fatto che Thomas sia l’uomo perfetto per lei.

Emma scopre la verità

Gli spoiler di Beautiful rivelano che Thomas intimerà la Barber di tenere la bocca chiusa, altrimenti saranno guai. A differenza di Xander però, la coraggiosa stagista non si lascerà intimorire.

Infine, nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana, Emma vorrà subito correre da Hope per informarla, ma Thomas non sarà della stessa idea, impedendole di parlare. Xander invece crederà che quella della Barber sia la scelta migliore e la appoggerà.