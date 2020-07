Il Segreto puntate 13-19 luglio 2020: Felisa complice di Angustias

Inizia una nuova settimana di programmazione con le puntate in replica della prima amatissima stagione della soap opera Il Segreto. Negli episodi che vedremo in onda su Canale 5 dal 13 al 19 luglio 2020, Pepa sarà in estrema difficoltà, in quanto non riuscirà ancora a dimostrare che Martin è suo figlio. Francisca continuerà con le sue macchinazioni, mentre Soledad si metterà nei guai.

Nelle prossime puntate inoltre, Emilia sarà preoccupata per le condizioni di salute di suo padre Raimundo. L’Ulloa è stato trovato gravemente ferito e si è scoperto che qualcuno l’ha picchiato. Chi sarà stato?

Il Segreto puntate dal 13 al 19 luglio 2020 su Canale 5

Nelle puntate della soap Il Segreto in programmazione su Canale 5 questa settimana, Puente Viejo non potrà contare su un medico, visto che Don Julian ha perso la vita. L’uomo ha avuto un infarto e Francisca, per custodire il retroscena su Angustias, ha lasciato che morisse. Emilia sarà in ansia, visto che non ci sarà nessuno per curare le ferite di suo padre. Dato che Francisca non vorrà cercare un altro dottore, l’unica speranza è che Pepa possa fare qualcosa.

Nel frattempo, i lavoratori della Montenegro si metteranno in viaggio per raggiungere un terreno distante da Puente Viejo e a causa delle cattive condizioni del suolo, un bracciante sarà vittima di un grave incidente. Negli episodi de Il Segreto dal 13 al 19 luglio, Soledad e Juan sembrano nascondere qualcosa e l’unico ad accorgersi sarà Tristan.

Angustias vuole scappare

Le trame delle prossime puntate de Il Segreto svelano che Pepa non potrà garantire le cure necessarie a Raimundo e così si rivolgerà a Francisca, chiedendole di far arrivare un medico al paesino. Come se non bastasse, il bracciante ferito dopo l’incidente al burrone peggiorerà improvvisamente. Ad aiutare Pepa ci penserà Tristan.

Nelle puntate de Il Segreto di questa settimana inoltre, Angustias conoscerà Felisia, che le prometterà di aiutarla a uscire dal sanatorio. Alla Casona Francisca verrà a sapere che Soledad si è fatta ritrarre nuda da Juan e andrà su tutte le furie. Tristan parlerà con il medico che lavora nella casa di cura in cui è ricoverata Angustias, che gli dirà del miglioramento delle sue condizioni di salute. In realtà si tratta di un inganno di Felisia, che ha appunto promesso alla sua nuova amica di farla uscire il prima possibile. A Puente Viejo infine, arriverà un misterioso uomo che chiederà informazioni a Emilia in merito a suo padre Raimundo. Chi sarà?