“Che complicità…”:Carlotta Mantovan ritrova il sorriso, fuga d’amore per la vedova di Frizzi:

La vedova di Fabrizio Frizzi e Stella beccate nel Maccarese

Per Carlotta Mantovan e la figlia Stella sono i primi giorni di sole. La conduttrice di Tutta Salute e la sua piccolina hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo sul litorale romano e beccate dalle telecamere di Diva e Donna, hanno emozionato tutti. Una splendida giornata di sole sul litorale Maccarese, tra inseguimenti, girotondi, giravolte in aria e teneri baci.

Sono passati circa due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a soli 60 anni il 26 marzo del 2018 . Carlotta dopo tanto dolore, proprio per amore di Stella è riuscita a costruirsi una nuova vita. Al suo fianco gli amici di sempre come Antonella Clerici, Francesca Vaccaro, moglie del conduttore Carlo Conti e Rita Dalla Chiesa, ex di Frizzi.

Iniziate le vacanze per Carlotta Mantovan e sua figlia

Carlotta Mantovan non è solita a serate mondane e tanto meno non è una donna che ama mettersi in mostra. Le sue giornate si dividono tra casa e lavoro e ovviamente non manca la sua piccola Stella. La figlia di Fabrizio Frizzi è uguale al suo papà e da lui ha preso anche le sue stesse passioni.

Terminato l’anno scolastico, anche se in modo diverso a causa del Covid 19, Carlotta ha deciso di portare sua figlia al mare e iniziare a godersi quest’estate 2020 tanto deisderata. Sarà di certo una vacanza diversa, con più attenzioni e limitazioni ma di sicuro non mancherà il divertimento. Come si vede, infatti, dalle immagini mamma e figlia sembrano davvero al settimo cielo… (Continua dopo la foto)

La nuova vita dopo l’addio a Frizzi

Quella che è apparsa nell’ultimo scatto postato su Instagram, sembra davvero una nuova Carlotta Mantovan. Partita insieme alla figlia Stella per le vacanze, la vedova di Frizzi è tornata a sorridere. A dimostralo questo sue selfie in riva al mare, bella e più solare che mai…

Quelli ormai passati, sono stati mesi molto difficili e di sicuro anche la giornalista ha sofferto molto. Infatti, durante la pandemia spesso ha postato foto malinconiche rivolte al cielo. La scomparsa di Fabrizio Frizzi le ha causato un dolore immenso che forse non colmerà mai. Di sicuro, però, a rendere meno faticose e pesanti le sue giornate ci pensa Stella che con le sua energia e il suo sorriso sa come tirarla su di morale.