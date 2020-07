Uomini e Donne, una decisione inaspettata di Gemma Galgani

Una decisione inaspettata

La protagonista indiscussa di Uomini e Donne è Gemma Galgani. Da quando è terminata la relazione con Giorgio Manetti, è diventata molto popolare nel piccolo schermo. Per questo motivo molti uomini hanno approfittato della situazione per ottenere visibilità. Tra questi è stato inserito dai telespettatori Nicola Vivarelli.

Le ex non hanno speso belle parole sul suo conto, dato che da anni desidera i riflettori puntati addosso. Gemma ha voluto a prescindere dargli una possibilità, anche se ora pare che abbia cambiato idea. Tale scelta ha spiazzato la maggior parte degli italiani. Ecco il reale motivo.

‘Forse ha aperto gli occhi e ha deciso di allontanare il ragazzo’

Una decisione in inaspettata di Gemma ha colto tutti di sorpresa, dal momento che stavolta è stata lei a mettere un punto. Secondo fonti attendibili pare che non abbia più intenzione di frequentare Nicola perché ha capito che non può esserci un futuro. Nello studio del programma ha difeso a spada tratta la conoscenza del giovane, incurante delle critiche delle persone.

Spesso si è scagliata verbalmente contro le dame, soprattutto Valentina, per aver messo gli occhi sul suo corteggiatore. Una volta spente le telecamere i due avrebbero trascorso dei romantici weekend nella capitale. La gente li ha riconosciuti, dunque non ha esitato a scattare delle foto per poi pubblicarle sui social. Le persone a lei più vicine hanno riferito che tornerà a settembre a UeD per rimettersi in gioco.

Ciò conferma la fine della pseudo relazione con Nicola. Il pubblico di Maria De Filippi è rimasto a bocca aperta dopo aver saputo delle sua presa di posizione. Del resto le storie sono sempre terminate per volontà di coloro che hanno avuto modo di avvicinarsi a lei.

Nicola prossimo tronista?

La decisione inaspettata di Gemma potrebbe permettere a Nicola di sedersi sul trono. In effetti durante il suo percorso molte giovani hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Non ha mai accettato nessuna per rispetto della donna, ma nonostante tutto nessuno gli ha creduto. L’interesse è stato messo in discussione, a differenza della maturità. Anche se ha 26 anni, mostra una maturità tale da poter approcciare con le più grandi. Per ora la redazione non gli ha fatto la proposta, ragion per cui non ci resta che attendere.