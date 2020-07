Imbarazzo a La vita in diretta estate, Andrea Delogu respinge i complimenti di Masi: “Fai così con tutte”

Andrea Delogu spedisce al mittente i complimenti di Marcello Masi

Chi ha seguito l’ultima stagione de La vita in diretta ha visto le battutine che Alberto Matano e Lorella Cuccarini si scambiavano durante la conduzione del rotocalco di Rai Uno. A fine edizione però, sono venuti a galla tutti retroscena su una coppia televisiva che si sopportava solamente davanti alle telecamere.

Ora che è iniziata la versione estiva del contenitore, il pubblico inizia a sospettare che tra Marcello Masi e Andrea Delogu non corre un buon sangue come vogliono far credere loro.

Un esempio lampante lo abbiamo avuto nella puntata in onda mercoledì 8 luglio 2020 quando il padrone di casa si è voluto complimentare con la collega per il suo outfit e soprattutto per il suo aspetto estetico. Ma l’ex iena l’ha immediatamente bloccato così: “Scusami, io e Daniela Ferolla parliamo. Lei mi ha detto che tu sei così gentile con tutte le tue colleghe e anche con altre donne che lavorano con te”. Per i pochi che non la conoscono, quest’ultima insieme a Masi è stata la presentatrice di Linea Verde Life.

Le spiegazioni del conduttore de La vita in diretta estate

Nel terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, Marcello Masi ha voluto fare dei complimenti alla collega. Tuttavia Andrea Delugu glieli ha rispediti al mittente mettendo in forte imbarazzo l’uomo.

Ma quest’ultimo, mantenendo il sorriso, ha spiegato alla professionista la ragione del suo gesto: “Sono gentile perché sono educato, ma se una cosa non la penso non la dico”. Sta dicendo la verità, oppure come Alberto Matano appena le telecamere si spengono si cala il gelo con la compagna d’avventura?

Marcello Masi sconsolato dal comportamento della Delogu

Qualche giorno fa un giornalista chiamato in causa su Andrea Delogu ha spiegato per quale ragione è stata scelta quest’ultima alla guida della versione estiva de La vita in diretta. In queste due prime due settimane di programmazione il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di conoscerla meglio e rendersi conto che l’ex iena è davvero un peperino.

Nella puntata di mercoledì, addirittura, ha rimandato indietro i complimenti che Marcello Masi gli ha fatto. Quest’ultimo visibilmente sconsolato ha concluso il suo intervento così: “Niente, non posso fare i complimenti a questa donna”. Anche lei stava scherzando?