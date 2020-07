Temptation Island, una fidanzata dà uno schiaffo al fidanzato al falò

Una fidanzata dà uno schiaffo

Nonostante Uomini e Donne sia terminato da un mese, Maria De Filippi ha trovato un modo per intrattenere i fedeli fan con Temptation Island. Ovviamente sono state rispettate con cura le regole dettate dal governo per fronteggiare la pandemia. Le coppie si sono separate giovedì scorso e già stanno facendo parlare di sé. Annamaria è già sul punto di gettare la spugna per il comportamento di Antonio.

Come se non bastasse sui social ben 4 donne hanno rivelato di essere state prese in giro dal ragazzo. E’ il classico Don Giovanni, dunque i colpi di scena non mancheranno quando lei verrà a conoscenza di ciò. Anche un’altra fidanzata resterà delusa dal fidanzato, però non si limiterà alle parole.

‘Mi hai mancato di rispetto, non me lo sarei mai aspettato’

Una fidanzata dà uno schiaffo al fidanzato, ecco l’argomento che sta facendo discutere il web. Si tratta di Antonella Elia, già nota per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per i telespettatori era solo questione di tempo, dato che è una persona che agisce d’istinto.

Nella casa, per esempio, ha spesso discusso con i compagni d’avventura, fino a sfiorare una rissa. Non è mai andata d’accordo con Valeria Marini per incomprensioni passate. Durante uno scontro verbale le ha messo le mani addosso, ma la situazione non è degenerata grazie all’intervento dei concorrenti. Nel villaggio, invece, ha un bel rapporto con le fidanzate e i tentatori.

I primi giorni è apparsa solare e socievole al punto tale da strappare dei sorrisi al pubblico. Nella prossima puntata perderà le staffe con Pietro Delle Piane per alcuni atteggiamenti adottati con una tentatrice. Chiederà il falò di confronto e non sarà per nulla un incontro tranquillo. Secondo le anticipazioni le cose non andranno bene, in quanto Filippo Bisciglia sarà costretto ad intervenire.

Il bacio di una fidanzata

Se Antonella ha dato un ceffone a Pietro, Valentina si lascerà andare tra le braccia di Alessandro Basciano. Tra i due è nata una bella intesa che culminerà con un bacio che farà impazzire il fidanzato Ciavy. Quest’ultimo non è riuscito a conquistare gli italiani per aver confermato i suoi tradimenti. Infatti tutti sperano che Valentina apra il suo cuore all’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche.