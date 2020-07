Uomini e Donne, è finita tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso?

E’ finita tra Teresa e Andrea?

Teresa Langella è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Ha avuto visibilità grazie a Temptation Island, così ha avuto la possibilità di sedersi sul trono. Ha dato le filo da torcere alla ‘collega’ Mara Fasone, alla quale ha ‘sottratto’ Andrea Dal Corso.

Quest’ultimo, dopo una serie di esterne, ha deciso di approfondire la conoscenza della bella napoletana. Alla fine è riuscito ad avere la meglio sul corteggiatore Antonio Moriconi. Subito dopo la scelta sono andati a convivere e da allora è passato un anno e mezzo. Tuttavia sembra che ora ci sia una crisi che Teresa ha confermato con un post su Instagram.

‘Andrea è a Milano, io a Roma’

E’ finita tra Teresa e Andrea? Ecco la domanda che molti utenti social si stanno ponendo. Essendo una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi, è comprensibile che siano preoccupati per la loro situazione. E’ stata l’ex tronista a spiegare come stanno realmente le cose con il compagno. Per il momento non vivono sotto lo stesso tetto perché lei lavora a Roma in un studio radiofonico.

Lui, invece, gestisce le varie attività imprenditoriali nel capoluogo lombardo. Ha detto che stanno attraversando un periodo molto delicato, in quanto non può essere sempre tutto perfetto. Anche se sono dei personaggi pubblici, affrontano le difficoltà tipiche dei fidanzati. Il loro amore è nato davanti alle telecamere, forse questa è l’unica differenza.

Non ha nascosto il timore dovuto dalla distanza, poiché non c’è modo di risolvere i problemi uniti. Nel frattempo Andrea non si è ancora espresso a riguardi. Gli amici più stretti affermano che preferisce optare per il silenzio per dedicarsi anima e corpo al lavoro. La loro storia d’amore giungerà al capolinea? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Una foto molto apprezzata sul web

Prima della crisi Teresa e Andrea si sono concessi una vacanza. Durante un weekend romantico la ragazza ha pubblicato uno scatto che ha ottenuto quasi 40 mila like. La foto la riprende nel momento in cui esce dalla piscina con un costume color oro che valorizza la sua fisicità scultorea. Oltre alla bellezza, è apprezzata per la sua personalità. Non a caso è una delle poche a non essersi montata la testa una volta uscita da UeD.