Nuovo amore per Belen Rodriguez, ecco cosa si dice sul web

Nuovo amore per Belen

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più seguite e amate dagli italiani. Quando hanno ufficializzato il loro ritorno, tutti si sono mostrati entusiasti all’idea di rivederli uniti. Si sono dati una possibilità per il bene del figlio, così sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Purtroppo prima dell’avvento della pandemia, le cose si sono complicate fino a degenerare definitivamente.

All’inizio non è stato rivelato il motivo della rottura, però la verità è salita a galla. Come molti avevano previsto, l’ex ballerino di Maria De Filippi le ha mancato nuovamente di rispetto. Stavolta si dice che abbia avuto una relazione in parallelo con Alessia Marcuzzi. I diretti interessati hanno subito smentito il pettegolezzo del flirt. Nel frattempo Belen si sta consolando tra le braccia di un altro uomo.

Le prime foto con il nuovo fidanzato

Il nuovo amore per Belen sta scatenando il mondo del web, dal momento che è passato poco tempo dalla fine della storia con Stefano. Per alcuni in effetti è troppo presto per aprire il cuore a un’altra persona. I più critici sostengono che non riesce a stare da sola mentre altri la sostengono perché merita solo il meglio.

Il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti in prima pagina di lei con il presunto fidanzato. Si chiama Gianmaria Antinolfi e non si hanno tante informazioni sul suo conto, dato che non ha alcun contatto con il mondo dello spettacolo. Per ora si sa solo che si tratta di un imprenditore napoletano. I fan della bella argentina sperano che stavolta sia quella giusta, poiché ha tollerato fino allo stremo delle forze Stefano.

Il ragazzo era legato alla cantante Emma Marrone quando ha conosciuto l’ex compagna nello studio di Amici. La coppia è nata davanti ai riflettori, incurante della reazione di Emma. Nessuno aveva scommesso sulla loro storia, ma poi si sono ricreduti con il matrimonio. Purtroppo non è la prima volta che si allontanano per un gesto d’infedeltà di lui.

L’ennesimo tradimento

Attualmente Stefano si sta dedicando al lavoro anima e corpo. Sul palco di Made In Sud sta regalando sorrisi con Fatina Trotta e gli ascolti sono più che soddisfacenti. In ambito sentimentale non mostra lo stesso impegno, poiché ha fatto soffrire nuovamente Belen. In passato l’aveva tradita e pare che non abbia perso il vizio.