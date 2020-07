Ivan Gonzalez festeggia il fidanzamento in modo scandaloso, ecco come

Ivan festeggia il fidanzamento

Ivan Gonzalez ha ottenuto la popolarità grazie al breve fidanzamento con Paola Caruso ai tempi della versione spagnola dell’Isola Dei Famosi. Poi a Temptation Island Vip ha molto legato con Valeria Marini al punto tale da mettere in crisi la sua relazione con il fidanzato. Subito dopo Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Infine si è rimesso in gioco nella casa del Grande Fratello spagnolo, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Oriana Cristina Marzoli. I due hanno fatto molto discutere per essersi lasciati andare davanti alla telecamere, incuranti delle conseguenze. Lui le ha fatto la proposta ufficiale del fidanzamento. La risposta è stata positiva, così hanno deciso di festeggiare in un modo alquanto scandaloso per i telespettatori.

‘Non entro nella tua vita per farti soffrire, ma entro per farti felice’

Ivan festeggia il fidanzamento in modo scandaloso con la partner. In pratica hanno trascorso una notte di passione davanti alle telecamere. Tutto ha avuto inizio quando il ragazzo le ha chiesto di impegnarsi con lui. Le ha giurato amore eterno, in quanto curerà ogni sua ferita del passato.

Ha fatto delle promesse molto toccanti, alle quali Oriana non si è mostrata indifferente. Tra le lacrime si sono baciati e la serata è terminata con una doccia passionale. Entrambi hanno assunto un atteggiamento molto sensuale e provocante che non è passato inosservato.

Durante la diretta, il conduttore del reality ha cercato di smorzare i toni, ma la giovane ha rivelato che il congiungimento fisico è avvenuto nel bagno. Ivan ha rincarato la dose dicendo che hanno sfruttato al meglio ogni singolo centimetro della stanza. Non si sono posti un freno nel descrivere il fatto, così ci sono stati dei dissensi sui social.

‘Scherzi a parte, non ho le mestruazioni’

Ivan festeggia il fidanzamento, nonostante sia un po’ preoccupato. La concorrente Yola Berrocal ha letto la mano al’ex di Sonia Pattarino, dicendogli che a breve diventerà padre e che tornerà a casa da solo. Oriana ha confessato che non ha ancora il ciclo. Le sue parole hanno spiazzato il diretto interessato, il quale ha dichiarato di non essere pronto per l’arrivo della cicogna. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.