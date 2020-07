Sali e Scendi fuori da Reazione a Catena, chi sono le Regine di Fiori?

Sali e Scendi fuori da Reazione a Catena. Il quiz di Marco Liorni, continua a regalare colpi di scena e grandi ascolti nella fascia preserale di Rai 1. Ascolti superiori ai tre milioni di spettatori e share sul 23%. La concorrenza di Canale 5, quest’anno, non ha potuto offrire un’offerta valida e forte. Infatti, per tutta l’estate andranno in onda delle repliche.

Fino al 27 luglio andranno in onda le repliche di Avanti un Altro e da lunedì 27 luglio le puntate già andate in onda di The Wall, quiz di Gerry Scotti andato in onda per due autunni consecutivi, dal 2017 al 2018. Nella puntata andata in onda mercoledì 8 luglio abbiamo assistito a dei colpi di scena riguardanti i campioni, ossia i Sali e Scendi.

Sali e Scendi eliminati dal gioco

I Sali e Scendi sono stati eliminati da Reazione a Catena. Una brutta notizia per i loro fan, ormai abituati a vedere Pierluigi, Antonio e Alessandro sempre vincenti nel gioco decisivo dell’intesa vincente che sancisce chi debba conquistare il trono di campioni.

In questa puntata, i tre ragazzi hanno mostrato un calo di rendimento in tale gioco, mentre nelle manche precedenti hanno avuto il vantaggio sulle sfidanti. Stiamo parlando de Le Regine di Fiori, le nuove campionesse del game show.

Chi sono le nuove campionesse?

Chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena? I loro nomi sono Marina, Miledi e Cristina, che si fanno chiamare le Regine di Fiori. Vengono da Padova e hanno la passione per il Burraco. La loro intesa vincente è stata abbastanza convincente. Le tre donne hanno realizzato un punteggio di 12, mentre i Sali e Scendi si sono fermati a sole 10 parole. Un peccato per i campioni che, però, hanno vinto in totale ben più di 120.000 euro.

Nel gioco finale, le neo campionesse non hanno convinto, ma alla fine sono riuscite ad indovinare l’ultima parola, ossia “Scappatella” grazie all’acquisto del terzo elemento. La somma vinta è stata di 1735 euro. Una cosa è certa, anche quest’anno il quiz estivo che rinfresca la mente, nonostante le nuove norme post-covid, con tanto di distanziamento e assenza di pubblico in studio, non smette di regalare le stesse emozioni degli anni precedenti