Belen rompe il silenzio, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Ecco tutta la verità

Belen Rodriguez smentisce di aver scoperto il presunto tradimento del marito

Da giorni ormai non si parla d’altro, ovvero della presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ora, dopo tante supposizioni e pettegolezzi ha deciso di rompere il silenzio proprio Belen Rodriguez mettendo fine a tali voci. La show girl argentina non le ha mandato di certo a dire ed è stata molto diretta.

“Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”, scrive su Instagram la showgirl argentina. Il tutto in riferimento a quanto scritto dal settimanale Oggi,ovvero che avrebbe scoperto il tradimento proprio da un iPad che stava utilizzando con il figlio Santiago. (Continua dopo il post)

Alessia Marcuzzi e la show girl argentina molto amiche

Belen Rodriguez con un post pubblicato su Instagram è stata molto chiara e diretta. Ancora una volta la sua vita privata e finita sotto i riflettori e come è già successo in passato si è ritrovata a doversi difendere. “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto”.

L’ex moglie di Stefano De Martino a quanto pare è pronta ad agire per vie legali. Il suo comportamento di sicuro avrà un valido motivo tra cui proteggere il figlio Santiago. Per ora, resta ancora misterioso il motivo della rottura tra i due ma di sicuro possiamo confermare che nelle loro vite sono spuntati nuovi ‘amori’.

Nuovo amore per Bene Rodriguez

Belen Rodriguez ha già dimenticato Stefano De Martino. La show girl pochi giorni fa è partita per la splendida isola di Capri per festeggiare i 35 anni di Gianmaria Antinolfi. Sales director fashion per due società che fanno capo al gruppo Kering, Gianmaria avrebbe conosciuto Belen grazie a Mattia Ferrari, imprenditore vicentino a cui lei è molto vicina, tanto che a inizio giugno si era vociferato persino di una storia tra i due.

La nuova coppia ha trascorso un fine settimana bollente tra Napoli e Capri, dormendo in una villa affittata per celebrare l’inizio della loro storia. Se fino a poche ore fa le notizie facevano riferimento semplicemente a delle voci di corridoio, oggi il magazine Chi ha lanciato la foto bomba che conferma l’addio definitivo a De Martino.