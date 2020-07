Scontro a Io e Te tra Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli: “Vuoi menarmi…?”

Katia Ricciarelli vuole menare Pierluigi Diaco

Continua la programmazione di Io e Te, il rotocalco pomeridiano di Rai Uno guidato da Pierluigi Diaco e con la partecipazione di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Nella puntata di mercoledì 8 luglio in studio si parlava di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne. La nota soprano ha avuto modo di conoscerla in un’edizione di Selfie, le cose cambiano condotto da Simona Ventura.

In quell’occasione le due donne hanno avuto diversi contrasti. Parlando della vamp frusinate, il padrone di casa ha paragonato la Ricciarelli a quest’ultima. Un accostamento che non è piaciuto all’ex moglie di Pippo Baudo che ha sbottato così: “Scusate, c’è qualcuno che lo mena questo? Al posto mio?”. Spiazzato dalla risposta della collega, lui ha detto: “Vuoi menarmi…?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo dopo.

La replica del conduttore di Io e Te

Nella puntata di Io e Te in onda mercoledì, il padrone Pierluigi Diaco ha voluto azzardare paragonando Katia Ricciarelli a Tina Cipollari. Le de non si sopportano da tempo, ovvero da quando entrambe erano protagoniste di Selfie. La soprano infastidita dall’accostamento ha proposto qualcuno di menare con violenza il giornalista.

Ovviamente quest’ultimo è rimasto spiazzato dall’affermazione della donna al punto da replicare così: “Fallo”. I due protagonisti del programma pomeridiano di Rai Uno hanno messo su un divertente siparietto. Il giorno prima invece, l cantante aveva accusato il presentatore di aver plagiato un autore del format.

Siparietto tra Katia Ricciarelli e Pierluigi Diaco

Nonostante sia passato più di un mese dall’inizio di Io e Te, Katia Ricciarelli continua a chiamare ‘Testa di legno’ Lucangelo Bracci, in arte Testasecca. Nella puntata di mercoledì il padrone di casa Pierluigi Diaco glielo ha fatto notare dicendole: “Allora, lui si chiama Lucangelo Bracci, Testasecca, e tu perseveri, iena come sei, a chiamarlo testa di legno”. La soprano ha replicato in modo ironico: “Lui è carino da sposare”.

In pratica tra il giornalista e l’ex moglie di Pippo Baudo si è creata una particolare intesa e i due non perdono tempo a punzecchiarsi. Nel frattempo non si placano le polemiche intorno a Diaco per il suo attacco diretto al collega Rai Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta.