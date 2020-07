Silvia Toffanin svela la sua grande paura: “Non è invidia, ma piango quando…”

Nessune nozze per la Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin ha vissuto una stagione televisiva molto particolare. In pratica ha lavorato fino ai primi di marzo e poi è andata in pausa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La padrona di casa di Verissimo ha preferito rimanere con la propria famiglia, ovvero con il compagno Pier Silvio Berlusconi e i loro de figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due stanno insieme da circa vent’anni, tuttavia in tutto questo tempo non sono ancora convolati a nozze. Per quale ragione?

Ma una donna che ama il suo uomo si accontenta di stare al suo fianco senza essere sua moglie? Oppure non si sono sposati per volere del vicepresidente Mediaset? Sembrerebbe che quest’ultimo non ne voglia al momento sapere, perché già in passato ha avuto una forte delusione amorosa, una storia che ha generato la nascita di una figlia quando lui era poco più che un ragazzo. Di recente però, è spuntata una dichiarazione al riguardo della bella professionista vicentina che ha lasciato senza parole i suoi fan.

La conduttrice di Verissimo piange quando vede celebrare un matrimonio

In una dichiarazione fatta un po’ di tempo fa, Silvia Toffanin ha dichiarato: “Piango quando vedo un matrimonio, ma è solo emozione, non invidia!”. In questi 14 anni di conduzione di Verissimo il pubblico di Canale 5 ha notato che lei è una persona molto sensibile e si commuove quando vede o sente delle storie molto forti che raccontano i suoi ospiti. Parole che la stessa professionista vicentina ha fatto nello studio di Cologno Monzese quando al suo fianco c’era Lorella Boccia che si era sposata da poco.

Dopo tali affermazioni, sul web i sostenitori della Toffanin non si sono risparmiati a lanciare delle frecciatine a Pier Silvio Berlusconi. In poche parole lo hanno inviato a sposare la sua compagna. Ovviamente l’amministratore delegato di Mediaset non ha mai risposto a tali provocazioni visto che è una persona abbastanza riservata.

Silvia Toffanin ha paura del matrimonio

A dire il vero la stessa Silvia Toffanin ha più volte detto di non sentire il desiderio di sposarsi a tutti i costi. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine DiPiù, la conduttrice di Verissimo aveva detto: “Forse mi spaventa il matrimonio perché non vorrei che la persona che mi sta a fianco fosse lì perché, ma non lo vuole!”. Da quelle dichiarazioni sono passati alcuni anni, per caso in questo arco di tempo avrà cambiato idea?