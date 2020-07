Imbarazzo a La vita in diretta estate, gaffe Delogu: “Sandra Milo lo ha in mano….” [FOTO]

Imbarazzo a La vita in diretta estate

Da un paio di settimane su Rai Uno va in onda La vita in diretta estate che quest’anno è stata affidata ad Andrea Delogu e Marcello Masi. Tra i due, nonostante qualche piccola frecciatina sembra esserci molta intesa. Al fine di ogni puntata i padroni di casa si collegano con l’inviata speciale Sandra Milo che, insieme alla figlia, fa il giro della Penisola per mostrare le nostre bellezze.

Nell’appuntamento di mercoledì 8 luglio 2020, durante il collegamento la conduttrice ha commesso una gaffe clamorosa facendo calare un forte imbarazzo nello studio romano di via Teulada. Prima di cedere la linea alla regia per mandare la pubblicità, la donna ammesso: “Lasciamo la Milo con il pesce in mano”. (Continua dopo la foto)

Andrea Delogu fa una gaffe con Sandra Milo

Nel terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta Sandra Milo si trovava nella località marittima di Cetara. In questo meraviglioso posto l’attrice ha parlato con i pescatori locali dei vari pesci che pescano, tra cui le alici. Prima di concludere il collegamento, la padrona di casa del rotocalco, ovvero Andrea Delogu, dando la linea alla regia ha voluto salutare la sua inviata speciale.

Quest’ultima però, nel frattempo aveva preso in mano un grosso pesce per mostrarlo ai telespettatori di Rai Uno. E proprio in quel momento la collega di Marcello Masi ha commesso la seguente gaffe: “Lasciamo Sandra Milo con il pesce in mano e ci ritroviamo qui tra poco”. Oltre alla diretta interessata e ai presenti in studio, lo scivolone non è passata inosservata al popolo del web che immediatamente ha ironizzato con meme e gif.

Sandra Milo e Delogu protagoniste di una gag esilarante

A distanza di un giorno Sandra Milo si è resa protagonista di due momenti imbarazzanti a La vita in diretta estate. E se nella puntata di martedì ha consigliato alle donne di mettere una fetta di limine nel reggiseno per rinfrescarsi, il mercoledì ad imbarazzarsi per ‘colpa’ sua è stata la conduttrice Andrea Delogu.

Quest’ultima dopo aver commesso la gaffe si è resa immediatamente conto di averla detta grossa. Per fortuna è stata mandata in onda la pubblicità e lei si è salvata da un momento epico per la televisione italiana. Al ritorno dal nero la professionista non è più tornata sulla vicenda.