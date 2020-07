Temptation Island spoiler, Annamaria in lacrime fa la valigia, il web non gradisce (VIDEO)

Annamaria e Antonio sono una delle coppie che ha deciso di partecipare a Temptation Island. Gli spoiler della puntata di questa sera rivelano colpi di scena entusiasmanti. Poco per volta, sul profilo Instagram del programma stanno apparendo dei video che stanno svelando quello che accadrà.

Tra le clip più interessanti c’è, sicuramente, quella che riguarda la concorrente napoletana. La donna, dopo aver visto alcuni filmati sul suo compagno, ha deciso di lasciare il reality show. L sue compagne d’avventura saranno riuscite a farle cambiare idea?

Gli spoiler su Antonio e Annamaria di Temptation Island

Questa sera, giovedì 9 luglio, andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island e gli spoiler, questa volta, vedono al centro dell’attenzione Annamaria e Antonio. I due sono uniti da un amore un po’ vacillante, specie a causa di alcuni comportamenti da parte del giovane. Il protagonista, infatti, non ha mai negato di essere un farfallone e di non poter fare a meno delle donne. Anche durante la sua esperienza nel reality show non sta affatto risparmiando di mettere in pratica comportamenti errati.

Nella puntata che vedremo questa sera, Annamaria prenderà visione di alcuni filmati che le cambieranno completamente l’opinione che ha del suo compagno. Per tale motivo, scoppierà in lacrime e prenderà una drastica decisione. Nel dettaglio, la donna si troverà a fare la valigia disperata, mentre le sue compagne d’avventura proveranno a farle cambiare idea. (Continua dopo il video)

Le critiche del web

Le donne del villaggio spingeranno la loro compagna a riflettere e ad evitare di fare gesti inconsulti. Colta dall’ira, però, la napoletana non baderà alle loro parole e deciderà di non seguire i consigli. La clip in questione è stata pubblicata sul web e molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare. Numerose persone hanno criticato Annamaria di Temptation Island per dare importanza ad una persona che non fa altro che mancarle di rispetto.

Altri, invece, sono stati un po’ più garbati ed hanno manifestato la loro vicinanza nei confronti di una donna innamorata della persona sbagliata. Tra i vari commenti, inoltre, c’è stato anche chi ha dato un consiglio alla donna, ovvero, quello di godersi la vacanza e poi lasciare il “buzzurro” una volta trascorsi i giorni. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprirne di più.