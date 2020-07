Chiara Ferragni presenta la gemellina di Leone, follower senza parole: “È identica…” [FOTO]

Chiara Ferragni presenta la ‘gemellina’ di Leone

Dopo il grande successo ottenuto su Instagram, con oltre venti milioni di follower, Chiara Ferragni sta sbancando anche su Tik Tok, il social network cinese in voga tra gli adolescenti. Qui la nota fashion blogger cremonese conta quasi tre milioni di seguaci che ogni giorno vedono video divertenti dell’influencer insieme ai componenti della sua famiglia.

E proposito di questo di recente la moglie di Fedez ha presentato sul nuovo media la piccola Nya, una bimba bionda identica al figlioletto Leone Lucia che ha due anni. Una bambina talmente uguale a quest’ultimo che in tani s sono azzardati a dire che sono due gocce d’acqua. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto sui social.

Leone Lucia e la piccola Nya spopolano su Tik Tok

Naturalmente, la piccola Nya non è una sorella di Leone Lucia ma è talmente uguale che la fashion blogger Chiara Ferragni l’ha presentata ai suoi oltre venti milioni di seguaci come la gemellina di Leo. In realtà la piccola che ha mostrato sul social network Tik Tok Nya è figlia di Daiana Torrisi, che gestisce un canale dedicato alla bimba.

Come era prevedibile, le clip-combo del figlio del rapper Fedez e Nya stanno spopolano sui vari social network e sul web. Nel video in questione i due bimbi in questione danzano insieme, scambiandosi sorrisi e una serie di smorfie. E anche sul media cinese il filmato ha ottenuto una valanga di visualizzazioni e reazioni da parte dei follower. (Continua dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez preoccupate per Matilda

Nel frattempo Chiara Ferragni e Fedez sono molto preoccupati per la salute della loro cagnolina Matilda. Quest’ultima infatti, dopo uno svenimento è stata sottoposta ad una TAC e l’esito non è stato per niente positivo. Purtroppo il pelosetto ha un tumore ai primi stadi.

Per questo motivo la fashion blogger cremonese e il rapper milanese sono andati a Lugano con Maty per iniziare i cicli di radioterapia in modo da farla guarire. Ovviamente la coppia ha invitato tutti i loro follower ha pregare per la loro cagnolina che ha dieci anni. Un invito che gli utenti web hanno preso alla lettera scrivendo dei messaggi di vicinanza ai Ferragnez.