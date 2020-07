Cristian Gallella ha tradito Tara con Cristina Incorvaia? Lei risponde a tutti (FOTO)

In questi giorni una coppia nata a Uomini e Donne è finita nella bufera per aver annunciato la loro rottura. I protagonisti sono Cristian e Tara e si vocifera che il buon Gallella possa aver tradito sua moglie con un’ex dama del trono over, Cristina Incorvaia.

A rispondere a tutte le domande in merito alla questione è stata proprio la presunta amante del giovane. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha raccontato dei dettagli di cui molti non erano a conoscenza.

Le confessioni di Cristina Incorvaia

Dopo aver annunciato la loro separazione, sul web cono cominciati a diffondersi dei rumors in merito ai motivi che potrebbero aver spinto Gallella e la Gabrieletto ad interrompere la loro conoscenza. Tra questi potrebbe esserci anche un presunto tradimento da parte di lui. Cristina Incorvaia ha risposto ad alcune domande su Instagram che coinvolgono Cristian Gallella. Alcuni utenti le hanno chiesto di dire cosa pensa di quanto accaduto tra i due.

Cristina, allora, ha confessato di conoscere abbastanza bene l’ex tronista, in quanto i due hanno avuto una relazione diversi anni fa. A suo avviso, i due coniugi non c’entravano proprio nulla insieme. Lei si è sempre stupita di vedere il suo ex con una donna come Tara, che non rispecchiava minimamente i suoi canoni. Ad ogni modo, la vera bomba è stata sganciata dopo. (Continua dopo la foto)

Cristian Gallella in silenzio

Un altro utente ha chiesto a Cristina Incorvaia se abbia avuto una relazione con Cristian Gallella anche mentre lui era ancora con Tara. La dama, allora, si è messa a ridere, ma poi ci ha tenuto subito a mettere in chiaro la vicenda. L’Incorvaia ha negato di aver visto il suo ex nel periodo nel quale era sposato. Il dubbio era sorto a seguito di un contenuto pubblicato sul profilo di Amedeo Venza.

Ad ogni modo, nonostante Cristina abbia chiarito la vicenda c’è chi non crede molto a questa versione dei fatti. La coppia del momento, dal canto suo, ha deciso di non parlare delle faccende private e di tenere rigorosamente segrete le motivazioni che li hanno spinti a separarsi. Soprattutto l’ex corteggiatrice ha spiegato di non avere nessuna intenzione di tornare a parlare della questione in quanto sono cose troppo delicate. Cristian, invece, è direttamente sparito dai social da diversi giorni.