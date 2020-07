Carmen Russo, lo ‘sgarbo’ al marito Enzo Paolo Turchi: “Lo farei, ma da sola…”

Carmen Russo ha rifiutato di fare il Grande Fratello Vip spagnolo: il motivo

Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga intervista a Carmen Russo. Quest’ultima sin da subito ha messo le cose in chiaro dicendo che il suo matrimonio con il collega Enzo Paolo Turchi va alla grande. Durante il periodo di lockdown però, come è accaduto a molti italiani, hanno avuto qualche piccolo battibecco. Per evitare contrasti e distrarsi, la coppia ha dedico di dedicarsi a dei lavori casalinghi come ad esempio ridipingere il loro appartamento e fare altri lavori.

Tuttavia l’attrice e ballerina ha rivelato di aver detto di no ad una proposta del Grande Fratello Vip iberico, che aveva proposto ai due coniugi di partecipare insieme. Per quale ragione ha declinato l’invito? A spiegarlo è stata lei stessa: “Da sola parteciperei a un reality, così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato”. Quindi il rifiuto è dettato dalla scelta di non lasciare da solo la loro figlioletta.

Le parole al miele per il marito Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi stanno insieme da diversi anni. Un amore sincero ed autentico che ha trovato la consacrazione qualche anno fa con la nascita della loro figlia Maria. Intervistata dal settimanale Mio, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi parlando del marito ha detto: “Lui è il più romantico tra i due e io godo piacevolmente delle sue dimostrazioni”.

Ma le parole al miele della danzatrice nei confronti della sua dolce metà non sono terminate qui. Parlando anche sul piano lavorativo, la donna ha asserito: “E’ un grande maestro e coreografo. Mi ha dato gli strumenti per esprimermi ballando”.

Enzo e Carmen: il segreto di un matrimonio duraturo

Nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi hanno trascorso un periodo di crisi. Ma non dal punto di vista sentimentale, ma lavorativo.

La coppia infatti, non ha più potuto partecipare alle ospitate televisive e la loro accademia di danza che hanno a Palermo è stata chiusa per via della pandemia. Intervistata dal periodico Mio, la nota attrice e danzatrice ha svelato il segreto di un buon matrimonio: “Enzo dice che in un buon matrimonio la donna parla e l’uomo deve stare zitto”.