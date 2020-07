The Boys: ecco il trailer della stagione 2

Questa pandemia da coronavirus ci aveva fatto dimenticare del tutto questo bellissimo serial ispirato a un noto fumetto di Garth Ennies. Butcher, Hughie, il perfido Patriota e gli altri supereroi (si fa per dire) di The Boys tornano in una nuova esaltante stagione che proseguirà la storia da dove l’avevamo lasciata. Da qualche ora è spuntato sul web il primo trailer introducente laseconda stagione della serie tv, disponibile in Italia su Amazon Prime Video. Cosa dobbiamo aspettarci da questa season 2?

The Boys: dove eravamo rimasti?

La storyline caratterizzante la seconda stagione di The Boys sembra essere molto simile a quella della season 1. Sangue, violenza (anche gratuita), esplosioni e parole sboccate saranno presenti in ogni singolo episodio della serie tv statunitense. Un prodotto che ha più di un elemento vincente, tra cui gli incredibili colpi di scena e la fedeltà al fumetto originale di Garth Ennis per trama, elemento gore e psicologia dei personaggi. Nelle nuova puntate vedremo i The Boys essere divenuti dei fuorilegge.

I nostri ragazzi dovranno affrontare più di un pericolo, anche perché avranno i Super alle calcagna. Alla fine della prima stagione Billy Butcher ha scoperto come sua moglie sia in realtà ancora viva e abbia avuto un figlio dal Patriota. Possiamo solo immaginare cosa sia passato per la mente dell’inglese dopo essere stato messo dinanzi alla verità dallo stesso leader dei Sette. Ma basteranno la rabbia, l’intelligenza e la determinazione di Butcher contro il il (quasi) onnipotente Patriota?

Il trailer della seconda stagione

Qui di seguito vi proponiamo il trailer della seconda stagione di The Boys. Come leggiamo da Smart World, le nuove puntate della serie tv saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 4 settembre. I primi tre episodi di The Boys 2 saranno resi disponibili in un solo colpo, mentre gli altri saranno rilasciati a cadenza settimanale fino al 9 ottobre. La season 2 di The Boys consterà di otto episodi.

Cosa vedremo nei nuovi episodi?

Come leggiamo da Tom’s Hardware, in The Boys 2 rivedremo la squadra dei “buoni” composta da Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara). I nostri (anti)eroi dovranno mettercela tutta per sconfiggere il potentissimo Vought.

Nella nuova stagione faranno il suo debutto nel team anche una non meglio specificata eroina esperta in social media e il personaggio di Stormfront (interpretata da Aya Cash). Anche i Seven torneranno in azione e tra le loro schiere è stata confermata la presenza di Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell).