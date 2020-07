DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 13 luglio: Levent stregato da Sanem

Ventiquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo straordinario doppiando gli ascolti della concorrenza, ovvero Io e Te di Pierluigi Diaco e le altre reti nazionali.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 14:45 su canale 5, svelano che ci sarà l’arrivo del signor Levent. Quest’ultimo porterà una serie di scompigli tra Sanem e l’affascinante fotografo. La new entry farà entrare ancora più in confusione la Aydin oltre a far ingelosire molto Can. Cosa farà quest’ultimo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

L’arrivo a Istanbul di Levent crea scompiglio tra Can e Sanem

Le anticipazioni del 24simo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sulla su Canale 5 lunedì 13 luglio 2020, svelano che dopo l’inatteso ritorno di Polen a Istanbul, entrerà in scena un nuovo personaggio. Quest’ultimo metterà il bastone tra le ruote all’affascinante fotografo.

Stiamo parlando della new entry Levent, il titolare di una famosa azienda di prodotti organici che organizzerà il lavoro per promuoverli con la collaborazione del primogenito dei Divit. Anche in questo caso Sanem darà il suo contributo mettendo in mostra le sue qualità. La giovane aspirante scrittrice vorrà fare una buona impressione su Levent anche se è tornata a lavorare nell’azienda di Emre solo da pochi giorni.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Levent affascinato di Sanem, Can geloso

Gli spoiler della nuova puntata della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem cercherà di spiegare ciò che pensa del progetto ‘Galina’ al primogenito della temutissima signora Remide. Levent, stregato dalla bellezza della giovane aspirante scrittrice, non si tirerà indietro ad accettare di collaborare con l’azienda pubblicitaria dei Divit.

A questo punto la ragazza continuerà ad impegnarsi nel migliore dei modi insieme all’affascinante fotografo per realizzare una nuova campagna pubblicitaria. In tutto questo, ad avere un beneficio sarà ancora una volta la compagnia dei Divit dato che la perfida Aylin riceverà un ennesimo rifiuto. Come la prenderà la fidanzata di Emre? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5 che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 sino alle 15:30 circa.