Nicola Vivarelli fa una dedica a Gemma Galgani: “Chi vuol capire, capisca…”

Contro ogni aspettativa, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno continuando la loro conoscenza. Nonostante i piccoli alti e bassi e la lontananza che comunque li divide, pare proprio che i due stiano facendo di tutto per andare avanti con la pseudo storia.

Ieri sera, il corteggiatore della dama ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha fatto una dedica, molto probabilmente, alla sua Gemma. Il ragazzo è stato alquanto vago e criptico, ma in molti hanno reputato inequivocabile il riferimento.

La dedica di Nicola per Gemma

Anche se molti chilometri li separano, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno proseguendo con la loro storia anche dopo Uomini e Donne. I due sono poco presenti sui social, sta di fatto che le uniche immagini sul loro conto trapelate in questo periodo sono degli scatti rubati da alcuni paparazzi. Ad ogni modo, diverse ore fa, il giovane ha deciso di sbilanciarsi un po’ di più facendo una confessione sul suo profilo Instagram. Tutto è cominciato nel momento in cui Nicola ha annunciato che si sarebbe messo ai fornelli per preparare una bella cenetta.

Dopo aver lasciato i fan con un po’ di suspense, il corteggiatore ha mostrato il suo capolavoro, ovvero, un piatto di linguine alle vongole veraci. Dopo aver tessuto le sue lodi e aver degustato la sua cena, il ragazzo ha detto di aver scelto di cimentarsi proprio nella preparazione di questa pietanza in onore dei vecchi ricordi. Dopo poco, poi, ha aggiunto anche un altro dettaglio.

La Galgani non replica a Vivarelli

Nicola ha lasciato intendere che la sua fosse una dedica per una persona speciale e poi ha aggiunto che chi vuol capire capisca. Tale frase è sembrato un chiaro riferimento alla dama torinese. Gemma Galgani, però, ha deciso di non replicare a questa romantica dedica da parte di Nicola Vivarelli. La dama, infatti, pare sia inattiva dal suo account Instagram da un po’ di giorni.

Ad ogni modo, il fatto che il giovane abbia lanciato questo segnale alla protagonista, lascia intendere che tra i due ci siano ancora delle possibilità. Per quanto riguarda i progetti futuri, sembra che i due trascorreranno le vacanze estive separati. Almeno questo è l’ultimo aggiornamento trapelato. Tuttavia, non ci resta che attendere per scoprire se ci sarà un cambio di programma ed un romantico colpo di scena tra i due.