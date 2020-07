Nina Moric dedica al nuovo compagno, ma i fan sbottano: “Cos’hai in mezzo alle…” (FOTO)

La showgirl Nina Moric pare, finalmente, aver trovato un nuovo compagno. Dopo le innumerevoli peripezie vissute con Luigi Favoloso, la donna sembra finalmente serena e tranquilla.

Poche ore fa, la dama ha pubblicato una foto con una bellissima dedica per il suo fidanzato. Lo scatto è stato commentato da molte persone ed è divenuto subito virale. Molti fan, però, hanno notato un dettaglio per il quale hanno sollevato una polemica.

La dedica di Nina Moric al nuovo compagno

Nina Moric e il suo nuovo compagno sembrano essere molto felici insieme, almeno questo è ciò che traspare dalle sue Instagram Stories. La persona in questione è un imprenditore napoletano che conosce da un paio d’anni. Ad ogni modo, solo di recente le cose tra i due sarebbero decollate e sarebbero divenute qualcosa di molto più importante. Dopo aver ufficializzato il fidanzamento sui social, la modella ha deciso di fare una splendida dedica al suo uomo.

Nello specifico, ha pubblicato uno scatto che li ritrae entrambi intenti a sfiorarsi le labbra in modo molto romantico. Al di sotto di tale post, poi, la donna ha aggiunto una didascalia in cui ha detto di non sapere esattamente dove sia diretta ma, molto probabilmente, sta seguendo la strada giusta. I fan sono accorsi al di sotto del post per commentarlo e per manifestare la loro approvazione. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Critiche dal web

Tra i vari commenti, però, ce ne sono stati anche alcuni da parte di persone che hanno notato un dettaglio molto strano. Nello scatto in cui Nina Moric è insieme al nuovo compagno, la protagonista sembra avere qualcosa nel suo decolleté. Pertanto, senza esitare minimamente, in molti le hanno chiesto spiegazioni. La donna, allora, ha risposto dicendo di avere un microfono nascosto.

La sua ironia, però, non è stata colta dai fan che, infatti, hanno continuato a farle domande. Altre persone, invece, sono state un po’ cattive con la modella croata dato che hanno dato alla sua relazione una data di scadenza, la quale sembrerebbe essere prefissata tra qualche mese. Nina, allora, per sdrammatizzare ha detto che sei mesi fossero anche troppi, in realtà la storia sarebbe finita molto prima. Ad ogni modo, nonostante le critiche, ciò che conta è che adesso la Moric sia serena e non abbia nessun turbamento almeno dal punto di vista sentimentale.