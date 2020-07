La nuova fiamma di Stefano De Martino è nota agli italiani, ecco chi è

La nuova fiamma di Stefano

Da qualche mese Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip per aver messo un punto alla loro relazione. All’inizio nessuno dei due ha spiegato la causa della rottura, però poi la verità è venuta a galla. Per l’ennesima volta il ballerino di Amici non è stato fedele e si dice che il terzo incomodo sia Alessia Marcuzzi.

La notizia è stata subito smentita da Belen, la quale ha chiesto di smettere con questo assurdo pettegolezzo. Anche Stefano è intervenuto per smentire ciò, ma non ha fatto parola di un ipotetico ripensamento. Tale decisione dipende soprattutto da una donna già nota agli italiani per aver partecipato a un’edizione del Grande Fratello.

Un’altra Rodriguez nella vita di Stefano

La nuova fiamma di Stefano è Mariana Rodriguez, una modella venezuelana dal fisico scultoreo. Ha raggiunto ulteriore visibilità grazie alla partecipazione al reality più famoso della televisione. I fan del Gf ricordano sicuramente che l’esperienza nella casa è durata poche settimane, poiché non ha superato una nomination.

Nonostante non abbia vinto, la sua carriera nell’ambito della moda è decollata. Le due showgirl non hanno alcun grado di parentela, però hanno in comune l’indiscussa bellezza. Sul settimanale Chi di Alfonso Signorini è stato confermato il flirt con il conduttore di Made In Sud. Attualmente Mariana sta trascorrendo dei giorni a Napoli con amiche.

Sono state viste sulla barca che Stefano ha ormeggiato nel golfo della sua amata città. Per ora il diretto interessato non si è espresso a riguardo. Belen, invece, ha voluto precisare solo che ha un bel rapporto con Alessia. C’è stima e affetto reciproco, dunque non può essere infangato dalle malelingue.

Belen è felice con un altro

Stefano ha ritrovato la serenità accanto a un’altra persona, proprio come Belen. Quest’ultima è stata fotografata in compagnia di un imprenditore napoletano. Si tratta di Gianmaria Antinolfi e non appartiene al mondo dello spettacolo. Per ora non si sa nulla sul suo conto, anche perché la bella argentina stavolta vuole tutelare la vita privata. Molti la sostengono, in quanto sperano che possa essere finalmente felice. Nessuno deve tollerare dei gesti di infedeltà del proprio partner. Lei ha resistito fino allo stremo delle forze per amore, ma a tutto c’è un limite.