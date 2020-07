Oroscopo 10 luglio 2020: Acquario, urge una pausa, Toro energici

L’Oroscopo del 10 luglio 2020 consiglia ai Toro di sfruttare l’energia per risolvere tutte le questioni in sospeso. Gli Acquario, invece, devono trovare il tempo per riposarsi

Previsioni 10 luglio fino a Vergine

Ariete. Finalmente vi libererete delle tensioni che vi hanno accompagnato in questi giorni. Adesso siete molto più lucidi e tranquilli e potete mettere in salvo una relazione che stava attraversando qualche problema. Nel lavoro c’è una bella ripartenza in questo periodo.

Toro. Oggi sarete pervasi da una forza incontrollabile. Essa vi renderà molto capaci sia nel lavoro sia nelle relazioni con gli altri. Anche gli intoppi verranno superati con grande maestria e con tenacia In amore siete decisi a non rinunciare ad un amore a cui tenete parecchio.

Gemelli. La giornata non sarà delle migliori. Molto probabilmente vi sentite un po’ messi da parte o non considerati come vorreste dalle persone a cui tenete. Nel lavoro avete perso un po’ la motivazione, forse a causa di mancati riconoscimenti ottenuti in questo periodo.

Cancro. L’Oroscopo del 10 luglio esorta i nati sotto questo segno a cercare di agire un po’ di più con i sentimenti rispetto che solo con la ragione. Nella vita è necessario conciliare questi due aspetti, onde evitare di lasciarsi prevaricare da uno di essi. In amore c’è bisogno di una maggiore serenità.

Leone. Molti di voi stanno affrontando un periodo di transizione e di cambiamento. Urge un po’ di brio in un rapporto che, ormai, va avanti da troppi anni. Anche nel lavoro avete sempre necessità di nuovi stimoli e di cimentarvi in nuove sfide altrimenti c’è il rischio di diventare apatici.

Vergine. I prossimi giorni potrebbero essere parecchio duri per quanto riguarda i sentimenti. Attenzione ai litigi per cose futili, sono quelli peggiori. Nel lavoro, invece, urge una vacanza o, quanto meno, una piccola pausa per staccare un po’ la spinta. Mantenete la calma e non date peso alle cose di poco conto.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. A lavoro potrebbe esserci qualche problema e qualche rallentamento. Cercate di non inimicarvi i colleghi, specie se avete da poco cominciato una nuova attività. In amore c’è ancora un po’ di tensione, ma nulla che non possa essere risolto con una cenetta romantica.

Scorpione. La giornata si prospetta molto energica e ricca di forza. L’Oroscopo del 10 luglio vi esorta a sfruttare il momento per cimentarvi nei vostri progetti. Specie verso la fine dell’estate vedrete realizzare una cosa a cui avete lavorato per molto tempo e a cui tenete molto.

Sagittario. Se siete alla ricerca della svolta, sappiate che dovrete essere molto pazienti. Non vi arrendete e continuate a lottare, tuttavia, sappiate che per concretizzare alcuni progetti dovete attendere il prossimo autunno. In amore vi sentite un po’ turbati e demotivati.

Capricorno. Cercate di approfittare della grinta e della tenacia che contraddistingueranno questa giornata. Mettete a posto le questioni legali e burocratiche, mentre per l’amore, dovrete attendere ancora un po’ di tempo. Se ci sono delle incomprensioni, forse, è meglio non smuovere troppo le acque.

Acquario. L’Oroscopo del 10 luglio vi esorta a darvi una calmata. State girando come una trottola da un impegno all’altro e vi sentite particolarmente stanchi. Cercate di organizzare al meglio i prossimi giorni e di trovare anche il tempo per concedervi un po’ di riposo.

Pesci. Questo è il momento giusto per fare delle riflessioni importanti. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, fatelo adesso e ponderate bene i pro e i contro. Molti di voi potrebbero trovarsi a cambiare lavoro, o quanto meno, mansione. In amore, invece, occorre cautela.