Che Dio ci aiuti 5, puntata 16 luglio 2020: Ginevra e Nico finti fidanzati

Continuano le repliche di Che Dio ci aiuti 5 in attesa della sesta stagione, presto sul piccolo schermo. Il 16 luglio 2020 andrà in onda la settima puntata su Rai 1, composta come sempre da due episodi con protagonist Suor Angela e i misteri che aleggiano al Convento. Questa volta la religiosa incontrerà una ragazza che è caduta nella rete del blue Whale, una pratica pericolosa del web che spinge i malcapitati a sottoporsi a prove di coraggio estrema, inducendole al suicidio.

Inoltre, nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5, Nico e Ginevra fingeranno di essere fidanzati per aiutare Valentina. Il gioco però porterà i due a riflettere sui loro sentimenti. Al convento arriverà la madre delle gemelline. Sebbene siano felici di incontrarla, dovranno affrontare una triste notizia non priva di conseguenze per il loro futuro. Vi ricordiamo che per rivedere tutte le puntate, anche delle scorse stagioni, basta collegarsi al portale gratuito Rai Play e accedere all’apposita sezione.

Che Dio ci aiuti 5 settima puntata del 16 luglio 2020

La settima puntata si compone dell’episodio 13 e del 14, ovvero ”Battiti” e ”Da grande”. Nel primo, Suor Angela dovrà far capire il senso della vita ad una ragazza che gioca pericolosamente al Blue Whale, una pratica russa che spinge all’estremo la sopportazione psicologica con prove ed umiliazioni, tanto da portare al suicidio. Per salvare la giovane, Suor Angela chiederà l’aiuto di Pietro. Nel tredicesimo episodio di Che Dio ci aiuti 5 inoltre, Valentina è stata invitata ad una cena con Alessio. Nico e Ginevra si fingono fidanzati per farle superare l’imbarazzo.

Continuando con le trame della settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, Azzurra sarà alle prese con il suo complicato rapporto sentimentale. Athos sembra fare sul serio ma lei sarà pronta? Una sorpresa non gradita potrebbe farle cambiare ancora idea.

Arriva Teodora, la madre di Silvia e Daniela

Nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti 5, al convento di Suor Angela arriva Teodora, la mamma delle gemelline Silvia e Daniela. La donna però non ha buone notizie. A cercare di risolvere la situazione ci penserà ancora una volta la simpatica suora.

Azzurra capirà di dover fare una scelta per quanto riguarda il suo rapporto con Athos, fatto di alti e bassi. Valentina infine sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo decisamente difficile. A sostenerla ci penseranno anche Nico e Ginevra. In attesa della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, programmata per questo autunno, è possibile rivedere tutte le passate stagioni accedendo al portale Rai Play.