Belen Rodriguez “Tutte Caz*ate” difende Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez, il suo cuore è tornato a battere ma sulla storia con Stefano c’è ancora qualcosa da chiarire

Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua sulla questione che ha attirato le polemiche ed il gossip negli ultimi mesi. La storia tra lei e Stefano De Martino è definitivamente giunta al termine.

Lui ha trovato una donna che è riuscita a fargli battere il cuore, lei idem. Belen ha appena iniziato una relazione con un giovane partenopeo di 35 anni, Gianmaria Antinolfi. Proprio con lui è stata vista in barca e fotografata in atteggiamenti parecchio intimi.

A quanto pare secondo quanto rivelato dall’argentina, tra Stefano e Alessia non è successo nulla di particolare. In queste settimane si è infatti parlato di un presunto flirt tra il ballerino e la bionda conduttrice di Canale 5, però Belen afferma che è giunto il momento di sfatare questo mito. Non ci sono stati i messaggi tra i due, non c’è stato alcun tipo di tradimento, l’unica cosa per la quale dice di essere disgustata è proprio l’atteggiamento dei social e dei paparazzi, cattivissimi. Si leggono tante cattiverie, senza un vero motivo.

Belen Rodriguez minaccia azioni legali, decideranno tutti insieme come muoversi

Belen Rodriguez durante il suo sfogo su Instagram, ha aggiunto che fin quando si parla di lei e di Stefano, anche se non tutto è concesso ci si può aspettare che si straparli. Quando però vengono messe in mezzo altre persone che non c’entrano nulla, in questo caso Alessia, come in altri casi altre persone, si parla di esagerazione.

Ecco perché decideranno insieme cosa fare ma si procederà quasi certamente per azioni legali. Questa storia è stata ingigantita più del dovuto. I paparazzi l’hanno spesso fatta stare male e adesso Belencita è tanto arrabbiata.

Stefano De Martino: “Alessia e Paolo sono due miei grandi amici”

Stefano De Martino aveva subito etichettato la notizia del suo tradimento con Alessia Marcuzzi come fake news. Tra tutte le fake news lanciate nelle ultime settimane, questa appariva la più grande. Infatti il ragazzo è intervenuto solo per smentire questa storia, mentre le altre non gli sono nemmeno passate per la testa. Nonostante ciò la notizia si è ingigantita ancora di più.

Ha spiegato che Alessia Marcuzzi ed il marito sono due suoi grandi amici e quando è venuta fuori la fake news, insieme al telefono si sono fatti una bella risata. Ovviamente però sono tutti infastiditi dalla questione. Poi ha dichiarato di conoscere la sua posizione mediatica, sa che essendo un personaggio pubblico le fake news sono giornaliere. Spesso però si esagera, soprattutto quando vengono toccate famiglie che hanno dei bambini, non prendendo in considerazione il fatto che rilasciando informazioni di questo genere si possono creare problemi non di poco conto.