Al Bano Carrisi, nuovo sgarro a Romina Power? Pronta una nuova partner per Sanremo 2021

Al Bano e Jasmine Carrisi a Sanremo 2021?

Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe esserci un gradito ritorno. Stando ai rumors Al Bano potrebbe partecipare come concorrente dopo l’ospitata di quest’anno con Romina Power presentato il loro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’. Sul magazine Oggi si parla del cantautore di Cellino San Marco che il prossimo febbraio potrebbe calcare nuovamente il prestigioso palco del Teatro Ariston. Ma stavolta non con l’ex moglie bensì con una nuova partner: la figlia Jasmine.

Il Maestro salentino potrebbe lanciare la sua quintogenita in un panorama musicale molto più prestigioso che potrebbe dare slancio alla sua carriera. Al momento si tratta solo i un rumor, tuttavia non sono arrivate né smentite e nemmeno conferme da parte dei diretti interessati. Resta il fatto che la 19enne ha sempre detto di amare la kermesse che si svolge nella cittadina ligure.

L’indiscrezione del magazine Oggi

Da qualche giorno in tutte le piattaforme digitali è presente ‘Ego’, il primo singolo di Jasmine, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Il testo del brano è stato scritto da lei ed rap, un genere totalmente differente da quello del padre.

Mentre l’arrangiamento, musiche, titolo e il video-clip è frutto di un lavoro di squadra. Il giornalista Alberto Dandolo sul periodico Oggi nella sua rubrica ‘Pillole di gossip’, parlando della figlia di Al Bano ha scritto: “Gira voce che la ragazza potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2021 in coppia con suo padre. Sarà vero?”.

Al Bano e Jasmine Carrisi hanno due stili differenti

I fan di Al Bano e Jasmine Carrisi non vedono l’ora di vedere entrambi sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Nel frattempo il Maestro di Cellino San Marco si dice molto orgoglioso e fiero della figlia per quello che sta facendo ultimamente. Se l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi risultasse veritiera, padre e figlia potrebbero portare un brano originale e sicuramente moderno.

E se il professionista pugliese è legato ad una musica pop, la 19enne invece è sul rap/trapper. C’è da dire però, che anni fa il Carrisi ha duettato con Fabio Rovazzi che si avvicina molto allo stile di Jasmine. Al momento lui e Loredana Lecciso è in vacanza insieme a Gianni Marandi e Anna Dan.