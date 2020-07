Temptation Island 2020, Andrea falò choc: perde la testa

Temptation Island 2020, il video durante il falò manda su tutte le furie Andrea

Temptation Island 2020, stasera la seconda puntata tanto attesa anche perché secondo le anticipazioni ed i primi video dovrebbe succedere davvero di tutto. La prossima sarà una puntata piena di colpi di scena, a partire dalla coppia Anna, Andrea. I ragazzi hanno dato inizio alla relazione da un anno. Adesso partecipano al reality per mettersi alla prova e capire se effettivamente si amano e se possono pensare davvero ad un futuro insieme.

A proposito di futuro, Andrea è giovane rispetto ad Anna, sono separati da circa 10 anni, la differenza di età in genere non conta. In questo caso possiamo affermare che invece ha creato non pochi problemi e a causa di questa la relazione non va assolutamente bene. Le aspettative sono elevate da una parte, mentre dall’altra non sembrerebbe esserci alcuna intenzione positiva. Per quanto riguarda Anna, lei è già mamma e vuole metter su famiglia con il compagno. Lui invece almeno per il momento, non sente la necessità di diventare papà, è soltanto dedito al suo lavoro.

Temptation Island 2020: Andrea vuole vedere immediatamente la sua Anna

Temptation Island 2020, in queste ultime ore è comparso un video in cui Andrea si arrabbia durante un falò proprio davanti a Filippo Bisciglia. E’ evidente il ragazzo abbia visto qualcosa che lo ha fatto sentire minacciato o che comunque ha minacciato il rapporto con la sua donna. A conferma del tutto, ecco la frase che è finita su tutti i social, Andrea chiede con tono minaccioso, urlando, si fare arrivare prima possibile la ragazza per parlare con lei.

Aggiunge che non avrebbe dato tempo o alternative, perchè l’unica chance sarebbe stata scappare e andare lui dall’altra parte. Ma cosa è successo esattamente? Forse Andrea ha visto Anna legare con uno dei single?

Annamaria prepara le valigie e Andrea minaccia, cosa sta succedendo?

In ogni caso il ragazzo sembrerebbe essere abbastanza arrabbiato oltre che con le idee chiare. Quindi è sicuramente avvenuto qualcosa di importante. Per adesso non sappiamo altro anche perchè le notizie in esclusiva arrivano da parte della pagina Instagram ufficiale del programma che sceglie i contenuti di cui renderci partecipi.

In un secondo video si vede Andrea che dice che non se lo aspettava assolutamente da parte di Anna. Ma cosa? Un avvicinamento, un tradimento o c’è dell’altro? In un altro video ecco poi Annamaria in lacrime mentre, concitata, prepara le valigie per andare via. Il tutto anche in questo caso dopo il falò con Filippo.Scopriremo la verità soltanto durante la puntata di questa sera su Canale 5.