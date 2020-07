Romina Power, il nuovo lutto dopo la morte di Taryn: “Avevamo collaborato insieme…” [FOTO]

Romina Power nostalgica su Instagram

Un periodo particolarmente difficile per Romina Power. La cantante statunitense un paio di settimane fa ha dovuto salutare la sorella Taryn che è venuta a mancare a causa di un brutto male. A distanza di qualche giorno l’ex moglie di Al Bano è venuta a conoscenza di un’altra grave perdita non solo per lei ma per l’intero Paese.

Come tutti ben sanno in settimana è deceduto il grande Maestro, musicista e compositore Ennio Morricone. Quest’ultimo aveva 91 anni è ed morto improvvisamente dopo una brutta caduta. Per l’occasione la professionista americana lo ha voluto ricordare con un pensiero su Instagram svelando un retroscena che lo legava all’anziano artista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto sul noto social network.

La cantante statunitense ricorda il Maestro Ennio Morricone

A distanza di qualche giorno dalla prematura morte della sorella Taryn, Romina Power è tornata a commuovere i suoi follower con un omaggio per un grande artista che è venuto a mancare di recente. Stiamo parlando di Ennio Morricone che con la sua musica e le colonne sonore di più di 500 film ha fatto sognare diverse generazioni.

Attraverso un post sul suo account IG, l’ex moglie di Al Bano ha scritto: “Ci ha lasciati un altro grande. Ennio Morricone ha composto la musica per due dei miei film. Ci sara’ un concerto in paradiso”. La cantante americana ha svelato che il Maestro ha collaborato con lei e l’ex marito. Un messaggio che è stato apprezzato tantissimo dai seguaci che hanno lasciato dei mi piace. (Continua dopo il post)

Romina Power pronta ad andare in Croazia dalla figlia Cristel

Nel frattempo Romina Power è pronta per lasciare Cellino San Marco e la Puglia per recarsi qualche giorno lontano dall’Italia. Ovviamente non tornerà negli Stati Uniti dove al momento la pandemia da Coronavirus sta facendo numerose vittime e contagi.

Come lei stessa ha svelato nell’ultima puntata di Domenica In, presto si recherà in Croazia, precisamente a Zagabria per andare a trovare la figlia Cristel Carrisi e i nipotini Kai e Cassia Ylenia. Sono mesi che la cantante americana non li vede e ora che si può tornare a volare non vede l’ora di riabbracciarli e trascorrere del tempo con loro.