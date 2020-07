Ignazio Boschetto de “Il Volo” beccato con una famosa conduttrice (FOTO)

Ignazio Boschetto in compagnia di Roberta Morise reginetta dell’estate

Ignazio Boschetto il cantante de Il volo si è finalmente fidanzato, o comunque potrebbe essere fidanzato. Non possiamo parlare di notizia certa dato che dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma così come nessuna smentita.

La sua attuale compagna sarebbe Roberta Morise, reginetta di quest’estate, ex conduttrice de I Fatti Vostri, della quale si è tanto discusso a causa del flirt con Eros Ramazzotti.

E’ stato Dagospia a parlare della nuova coppia e a lanciare la notizia con una certa sicurezza. Ma è una vera e propria fiamma o una storiella di poca importanza e breve durata? La Morise ha sempre smentito i gossip sulla sua vita privata e sentimentale, ancora per quanto riguarda la storia con Ignazio Boschetto non si è saputo nulla. Potrebbe essere un’informazione poco veritiera, anche perché quando si è parlato della sua probabile relazione con Eros Ramazzotti non ha perso alcun minuto per dire si trattasse di una fake news. (Continua dopo la foto)

Ignazio Boschetto sul lungomare calabro in dolce compagnia, il feeling svela qualcosa di più di un’amicizia

Ignazio Boschetto e la donna si sarebbero frequentati già a partire dalle prime settimane del mese di giugno essendo stati avvistati sul lungomare di Cirò Marina, in Calabria. La meta romantica che molte coppie scelgono per un weekend di relax è proprio questa e loro a quanto pare si trovavano li. Chi li ha visti insieme ha notato la distanza, ma anche un certo feeling. Giocavano e scherzavano come due persone che si frequentano o condividono qualcosa di più sanno fare.

La conferma della loro relazione arriva poi proprio dal profilo Instagram di lei dove ha pubblicato una storia che renderebbe tutto molto più chiaro. Ha condiviso un video di un programma televisivo andato in onda questa settimana, in replica. Il programma era dedicato al trio canoro e la parte che la conduttrice ha reso pubblica è tagliata proprio sul viso del cantante. In quella scena si vede chiaramente Ignazio. Poi sotto ha anche aggiunto la didascalia con scritto “Promessa mantenuta” e di fianco ecco tanti cuoricini.

Il cantante non rilascia dichiarazioni, in lui vige il silenzio

Lui non ha proferito parola. Ignazio lo conosciamo, è un tipo scherzoso e giocherellone, che però non ama parlare della sua vita privata. Ecco perchè almeno per il momento non si sa niente e di più.

I follower sui social pongono domande anche abbastanza dirette ma vige il silenzio. Ci chiediamo: se la Morise è solita smentire rapidamente le fake news, come mai non ha ancora fatto la stessa cosa?