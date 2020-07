Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2020: Ursula senza una casa

Le Anticipazioni di Una Vita del 10 luglio 2020 della puntata in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Ursula dovrà rassegnarsi all’idea di restare ad Acacias. Dopo la morte di Lucia, il Martinez ha proposto a Mateo di lasciare il quartierino per trovare pace altrove.

Il bimbo ha accettato e ha espresso anche la sua paura per il cambiamento della Dicenta. Se prima era fredda e algida, ora si mostra premurosa e continua ad abbracciarlo, un atteggiamento che lo ha messo in allarme.

In realtà, Ursula sa benissimo che senza l’aiuto di Telmo è finita per lei. E’ stata sfrattata dalla casa dove viveva e dunque non ha alcuna possibilità di avere un futuro. Telmo però le darà una pessima notizia, in quanto non avrà nessuna intenzione di farla unire alla loro famiglia.

Una Vita puntata del 10 luglio 2020

Telmo, dopo la morte di Lucia ha rivelato a tutti che è lui il padre del bambino e non Eduardo. In questo modo ha mantenuto fede alle ultime volontà di Lucia. Anche Eduardo è deceduto, proprio per mano della Dicenta. Il crimine non è ancora venuto alla luce e la ex istitutrice lo confesserà a Telmo solo nella puntata di domani della soap opera Una Vita. Fu lei ad avvelenare l’acqua che il perfido uomo chiese per via di un mal di gola che non accennava a sparire.

Nonostante il gesto di Ursula, fatto secondo lei per salvare Lucia dalla furia del marito, Telmo non accetterà di portarla con lui e Mateo lontano da Acacias. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, la abbandonerà al suo destino. Nelle prossime puntate la Dicenta chiederà aiuto ai vicini, ma nessuno la aiuterà. Solo Fabiana proverà a mediare e grazie ad Agustina la ex istitutrice troverà alloggio in un ristorante, dove lavorerà come cameriera.

Cinta interessata ad Emilio

Dunque, per molto tempo non rivedremo Telmo e Mateo in Una Vita. Padre e figlio, dopo aver perso Lucia, lasceranno il quartierino in cerca di un po’ di serenità. Nel frattempo, Cinta dovrà vedersela con la rabbia di sua madre Bellita, che ha scoperto la verità. E’ proprio lei che si nasconde dietro le vesti della Dama del mistero. Josè starà dalla parte della giovane, desiderosa di continuare la sua carriera.

Infine, nella puntata di Una Vita in onda domani, venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5, Cinta comincerà a interessarsi ad Emilio. La ragazza si troverà presto nei guai. Bellita infatti non accetterà mai la sua relazione con il giovane.