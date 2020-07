Beautiful, spoiler 10 luglio 2020: Flo ha paura di vedere Phoebe

Arrivano puntuali come sempre le Anticipazioni di Beautiful del 10 luglio 2020 relative alla puntata in onda alle 13.40 su Canale 5. La situazione si sta facendo molto complicata. Thomas è al corrente del segreto sullo scambio di culle e ha deciso di mantenere il silenzio sia con Hope che con Steffy.

In entrambi i casi, sa che scatenerebbe l’inferno e che soprattutto perderebbe la donna che ama. Brooke sta facendo di tutto per mettere in guardia Hope, certa che Thomas le stia mentendo e stia usando Douglas per portarla dalla sua parte. Obiettivo raggiunto, visto che la Logan Junior ha lasciato Liam. Nello stesso tempo, Flo sta iniziando a manifestare la sua ansia a Wyatt, che si è accorto che qualcosa non va.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Liam hanno invitato Flo e Wyatt a passare una giornata in spiaggia nella loro villa. La Fulton ha avuto un attacco di ansia e ha detto al fidanzato di non sentirsela di rivedere la piccolina. In realtà, Flo ha timore che possa venire a galla la verità sullo scambio di culle. Cosa accadrà domani?

Beautiful puntata di venerdì 10 luglio 2020

Wyatt e Flo continueranno a discutere sull’invito di Steffy e Liam. Se lo Spencer vorrebbe accettare senza esitazioni, la Fulton è molto dubbiosa. Cosa succederebbe se il segreto sullo scambio di culle venisse a galla per qualche motivo? Ovviamente Wyatt sarà all’oscuro dei reali motivi che tormentano la fidanzata. Domani, nella puntata di Beautiful che chiuderà la settimana di programmazione, vedremo anche Steffy avere delle perplessità.

La giovane stilista non riuscirà a capacitarsi del fatto che Flo alla fine abbia accettato di rivedere la bambina che ha deciso di dare in adozione. Anche Brooke avrà seri dubbi, ma non su Flo. Chi tiene d’occhio la Logan è Thomas, specie da quando è vicino a sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke e Ridge avranno presto uno scontro a causa della loro differenza di vedute sul futuro dei rispettivi figli.

La Fulton rivede la bambina

Gli spoiler di Beautiful svelano che Flo accetterà l’invito. Steffy sarà lieta di vederla e vorrà vedere con i suoi occhi come si comporta con Phoebe. La Fulton arriverà alla villa sulla spiaggia ma la Forrester le dirà che le bimbe stanno dormendo.

Infine, nella puntata di domani di Beautiful, Liam porterà Phoebe a Flo, dopo che si sarà svegliata dal riposino. La Fulton avrà una crisi di pianto. Steffy proverà a consolarla, ignara della verità.