Chiara Ferragni e Baby K, online il video della canzone: i durissimi commenti dei fan (VIDEO)

Oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 14.00 è uscito online il video ufficiale della canzone di Chiara Ferragni e Baby K chiamata Non mi basta più. La moglie di Fedez si è cimentata in una nuova esperienza musicale per cui è stata molto criticata.

Dopo aver annunciato il suo nuovo progetto, è finalmente uscito il video che tutti attendevano con ansia. I commenti, naturalmente, sono piovuti rapidissimi e molti di essi non sono stati affatto positivi. Vediamo cosa ne pensa il web.

Il video della canzone di Baby K e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Baby K hanno realizzato una canzone insieme per l’estate. Si tratta di un progetto nato anche in collaborazione con Pantene. Da poche ore è stato pubblicato il video ufficiale che ritrae le due protagoniste intente a ballare e cantare sotto le note della nuova hit. Dalla clip in questione, però, si evince chiaramente che il ruolo della Ferragni è completamente marginale, dato che appare in pochissime parti e pronuncia solo qualche battuta breve.

Ad ogni modo, le critiche degli utenti del web ci hanno messo davvero poco tempo ad arrivare. Alcune persone hanno voluto tirare in ballo anche Fedez facendo delle allusioni poco carine. Nel dettaglio c’è chi ha insinuato che Chiara sia diventata cantante e il marito un influencer, cosa positiva dato che pare cantare meglio lei di lui. Un’offesa davvero pungente da cui il cantante non è stato minimamente scalfito. (Continua dopo il video)

Le critiche del web

Altre persone, invece, si sono soffermate sulla performance della fanciulla. A molte persone non è affatto piaciuto il brano né per la musica né, tanto meno, per l’interpretazione, C’è chi, ad esempio, ha accusato le due donne di dimenarsi come fossero galline di un pollaio. Ad ogni modo, c’è anche un cospicuo numero di persone che, invece, hanno apprezzato la performance di Chiara Ferragni e Baby K.

Nonostante le critiche, però, l’influencer è al settimo cielo per aver raggiunto anche questo traguardo importante. Per tale ragione ci ha tenuto a ringraziare coloro che hanno permesso la realizzazione di questo magnifico progetto e anche le persone che con affetto e dedizione la seguono da anni. Fedez, invece, almeno per il momento non si è ancora espresso sulla questione. Sul suo account Instagram non ci sono ancora riferimenti al brano di sua moglie.