Pierluigi Diaco si cancella dai social dopo la bufera in RAI, il web sbotta: “Ci vuoi morti” (FOTO)

Pierluigi Diaco ha deciso di prendere una drastica decisione che riguarda la sua vita sui social. Dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni, il giornalista e conduttore ha deciso di tirare il freno e di fare marcia indietro.

Attraverso un post su Twitter ha annunciato che tra tre giorni disattiverà i suoi social Instagram e Facebook mantenendo attivo solo Twitter per questioni anche lavorative. Il protagonista ha motivato la sua decisione e i fan hanno commentato delusi quanto accaduto.

La bufera su Pierluigi Diaco

Un po’ di ore fa, Pierluigi Diaco ha fatto il suo grande annuncio in merito alla decisione inerente i suoi social. In questo periodo, il conduttore di Io e Te è stato preso di mira, soprattutto su Instagram, per alcuni comportamenti assunti durante la sua conduzione del programma Rai. Sono divenuti virali i video in cui il giornalista ha attaccato alcune sue ospiti rispondendole in modo parecchio stizzito. Ne sono un esempio l’intervista a Jo Squillo, lo scontro con Karia Ricciarelli, la discussione con Alberto Matano e molto altro.

Molti utenti lo hanno inondato di critiche e insulti reputando i suoi comportamenti fortemente inopportuni e scortesi. Diaco, però, nel corso di una precedente puntata del programma Rai si è scusato per alcuni suoi atteggiamenti e ci ha tenuto a chiarire che fosse sotto stress. Ad ogni modo, le polemiche non si sono placate, sta di fatto che è arrivato a prendere una decisione drastica.

La fuga dai social e i commenti

Pierluigi Diaco, infatti, ha deciso di cancellare i suoi social e di tornare alla vita vera. Attraverso il tweet, ha detto di essere arrivato al punto di collisione definitivo con la dittatura del web. Per tale ragione, ha scelto di allontanarsi dal virtuale, di smettere di essere un account e di tornare un uomo normale. A tutti i fan e anche agli hater ha detto che li aspetta in strada, il posto in cui si può parlare ed essere ascoltati.

I social a suo avviso, non stanno facendo altro che distruggere la parte di umanità insita in ogni essere vivente. Molti utenti hanno commentato questa decisione e si sono mostrati parecchio contrariati. Numerose persone non sono d’accordo con la sua decisione e stanno facendo di tutto per fargli cambiare idea. Altri gli hanno detto che così facendo sta dando adito ai leoni da tastiera, pertanto, farebbe meglio ad ignorare.