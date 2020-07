Harry il principe intrappolato tutta colpa di Meghan Markle

Aumentano le tensioni nella casa reale, il principe Harry è stato intrappolato dalla moglie Meghan Markle

Continuano le tensioni nella casa reale e aumentano dopo che Meghan Markle e il principe Harry hanno parlato del Commonwealth. La coppia ha anche sottolineato di voler ammettere gli errori commessi nel passato coloniale della nazione britannica.

Un passo importante, certamente, che ha messo in imbarazzo la regina Elisabetta, e che ha aumentato gli attriti con la casa reale. Indubbiamente la situazione non è delle migliori per il figlio di Lady Diana e a sottolinearlo è anche il Daily Mail. Nell’articolo Judy James, specializzata nel linguaggio del corpo, ha detto che il principe era imbarazzato. Durante il discorso ci sono stati anche attimi in cui mentre parlava guardava a terra. L’esperta ha proseguito dicendo anche che dal posto in cui era appariva quasi intrappolato.

Harry fuori tiro dall’inquadratura appare imbarazzato

Le considerazioni dell’esperta sono andate anche oltre. Secondo lei l’inquadratura mostra Meghan che sta quali nel centro della ripresa e quindi usa lo spazio alla sua sinistra per gesticolare. In questo modo mentre parla è messa in evidenza, al contrario di Harry che appare su un lato come se fosse intrappolato. Il principe non ha abbastanza spazio per muoversi e per parlare.

Inoltre, mentre la Markle usa il suo sguardo magnetico per catturare l’attenzione e quindi anche l’ascolto, Harry appare imbarazzato. Il principe appare fuori tiro dall’inquadratura e guarda il pavimento prima di parlare. Non sono mancati i commenti degli utenti riguardo alla coppia.

Meghan pare sia arrabbiata con il principe

Alcuni hanno detto che il principe sembrava un ostaggio costretto a leggere delle frasi scritte prima. La moglie invece appariva raggiante mentre stava gettando alle ortiche quella che era l’eredità del marito. Pare anche che Meghan sia anche arrabbiata con Harry, come si evince da una indiscrezione però non ancora confermata.

E’ stato il magazine New Idea a rivelare che la Markle è arrabbiata con Harry. La notizia è stata data da una soffiata anonima, quindi non è stato possibile sapere chi l’ha diffusa. Ma il motivo non è per quanto accaduto durante il discorso, ma perché Harry è uscito con Adele. Infatti, la cantante abita vicino ai Sussex e il principe ha deciso di passare una serata con qualcuno proveniente dal suo paese. Meghan non lo sapeva, era a casa con Archie, poi si è arrabbiata.