Er Faina commenta Anna sul sito ufficiale di Temptation Island, ricevendo una miriade di like

Il commento di Er Faina su Anna di Temptation Island annienta la concorrente, i fan sono d’accordo con lui e piovono una marea di like

A distanza di qualche giorno dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island ecco che i telespettatori seguono con interesse le vicende dei concorrenti. Non mancano fra gli spettatori anche concorrenti che hanno preso parte alle edizioni precedenti come Er Faina. Lo scorso anno partecipò al programma insieme alla fidanzata Sharon Macrì, e oggi si diletta a dispensare commenti sugli altri.

Una delle coppie che ha colpito molto i telespettatori, e anche Er Faina, è quella composta da Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Fra i due ci sono ben 10 anni di differenza, lui è quello più piccolo che però non è deciso a consolidare la relazione. Lei è invece più decisa e vorrebbe avere un altro figlio. Anna ha già due figlie avute da una precedente relazione.

Er Faina annienta Anna e riceve tanti like

Andrea dunque non si sente pronto per il matrimonio mentre Anna è ben decisa a proseguire e a convincerlo. In un filmato si vede Anna discutere su quanto detto da Andrea, il che ha indotto Er Faina a dire la sua nei confronti della coppia. Il commento di Er Faina riguarda un video riportato su Instagram in cui Anna osserva il filmato del fidanzato.

Le immagini mostrano Andrea mentre chiacchiera con le tentatrici. Anna non approva il suo comportamento e una volta concluso il video ha sbraitato contro di lui. Lo ha accusato di non essere coerente e di essere infantile. La concorrente ha detto di essere profondamente delusa da Andrea, ma per gli utenti a sbagliare invece è Anna. Infatti, contro di lei sono arrivate delle critiche feroci, ed è stata accusata di avere troppe pretese.

Gli utenti hanno condiviso le parole di Coccia

Secondo gli utenti Anna dunque pretende troppo da Andrea. D’altronde, un ragazzo di 27 anni indubbiamente ha altri obiettivi più importanti che fare un figlio. Arriva sul social anche il commento dello Youteber Er Faina, alias Damiano Coccia, ex concorrente di Temptation.

Damiano ha semplicemente detto che Anna a 40 è meno donna di sua nipote che ne ha 15! Apriti cielo, le parole del 32enne romano hanno scatenato i fan che hanno messo una pioggia di like sul suo commento. Segno che appoggiano Andrea e criticano Anna, ma era evidente no?