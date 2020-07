Lucy di Settimo cielo, la ricordate? Eccola a 40 anni non sembra neppure lei (FOTO)

E’ incinta del suo terzo figlio la bella Lucy di Settimo cielo, l’attrice è irriconoscibile, oggi a 40 anni è ancora innamoratissima del marito

Famosa per aver interpretato Lucy nella serie televisiva Settimo Cielo, l’attrice Beverley Mitchell oggi ha 40 anni ed è irriconoscibile. Nata nel 1981, ha interpretato quel personaggio per diverse stagioni. La serie creata da Brenda Hampton è stata trasmessa per l’ultima volta in Italia nel 2009 e l’attrice c’è sempre stata, fino all’ultima puntata.

La Mitchell ama profondamente l’Italia, tanto che quando si è sposata nel 2008 ha scelto Ravello come location. L’attrice è convolata a nozze con Michael Cameron, cantante degli Angel, e ha scelto la Costiera Amalfitana per coronare il suo sogno. La coppia nel 2013 ha avuto il primo figlio, Kenzie e il secondo, Hutton, nel 2014. La Mitchell ha interpretato quindi nella serie la famosa Lucy Camden KinKirk, figlia di un reverendo. (Continua dopo la foto)

Lucy di Settimo cielo incinta del terzo figlio

La serie era ambientata a Glen Oak, una città immaginaria in California, ma la serie non è stata l’unica a dare popolarità all’attrice. Beverley ha preso parte a film famosi come il Corvo, dove ha recitato nel 1996, poi in Saw II, film del 2005. Ha anche partecipato al film Dance Baby Dance, uscito nel 2018. Invece, oltre alla serie Settimo Cielo, ha preso parte ad altre serie televisive importanti.

Fra quelle più note vi sono Melrose Place, Baywatch, La vita segreta di una teenager americana e molte altre. L’attrice comunque non ha mai smesso di recitare, anche se adesso ha dovuto staccare per forza. Si tratta però di uno stop dovuto a qualcosa di molto gioioso, infatti è in attesa del terzo figlio! Lei e il marito hanno festeggiato l’undicesimo anno di matrimonio ad ottobre scorso.

Beverley e Michael innamoratissimi

E’ dunque una coppia solida quella composta da Beverley e Michael, che si ama follemente. In un’intervista rilasciata sul sito closerweekly, Beverly ha detto che con MIchael ancora oggi c’è un gran feeling e una grande complicità. Insieme si divertono tantissimo e questo secondo lei è importante nel far durare una relazione. L’attrice nel 2018 Beverley ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo. Erano due gemelli ed è rimasta profondamente scossa da questo fatto.

Michael non l’ha mai lasciata sola e le è sempre stato accanto. Anche se entrambi sono sempre impegnati Beverley ha rivelato di riuscire a trascorrere momenti intensi insieme. Una volta a settimana hanno un appuntamento a due, che rinsalda il loro rapporto.