Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno nonni per la seconda volta

Diventano di nuovo nonni Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, la figlia Natalia junior aspetta il secondo figlio, l’ex coppia è felicissima

Si allarga ancora la famiglia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. L’ex coppia famosa negli anni 90 a breve vedrà arrivare il secondo nipotino. Infatti, la figlia Natalia Junior, che è la loro unica figlia, è in attesa del secondo bebè. La ragazza, nata nel 1995, è felice di rendere ancora una volta nonni i suoi genitori.

E loro sono felicissimi di diventare nonni ancora una volta seppur giovanissimi. Natalia Estrada ha infatti 47 anni e Giorgio Mastrota ne ha 56, due nonni giovanissimi che sono al settimo cielo per questa bella notizia. Il primo nipotino ha due anni e si chiama Marlo e il secondo verrà alla luce sul finire dell’estate. A dare l’annuncio della lieta novella è lo stesso Giorgio Mastrota su Instagram.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada due nonni giovani

Il conduttore specializzato da anni nelle televendite ha scritto un post in cui ha dato l’annuncio. Mastrota ha anche un altro figlio, Leonardo, e anche lui ha due anni. Il conduttore ha avuto il figlio con Floribeth Gutierrez, esperta di sport invernali Floribeth Gutierrez, sua attuale compagna e futura moglie. Mastrota ha anche altri due figli, Matilde, avuta sempre dalla Gutierrez, e Federico, nato dall’ex moglie brasiliana Carolina.

La sua primogenita è però Natalia Jr, figlia appunto anche della Estrada. Il compagno della ragazza è Daniel, uno scalatore e guida alpina anglo-spagnolo. Natalia ha da poco fatto l’ultima ecografia a Milano e manca davvero poco alla nascita del piccolo. Giorgio e Natalia Estrada dopo la nascita di Marlo hanno ritrovato la serenità e i loro rapporti sono tranquilli.

La coppia separata da tempo è oggi in ottimi rapporti

Il conduttore ha detto che si sentono spesso per telefono e che diventare nonni li ha resi veramente felici. Le loro vite si sono divise tanti anni fa, e mentre Mastrota lavorare in tv con le televendite Natalia Estrada ha scelto di ritirarsi. Ormai da anni vive lontano dalle telecamere e si dedica ai cavalli, la sua passione.

La Estrada ha anche avuto una intensa relazione con Paolo Berlusconi, poi finita, e ad oggi è sposata con Andrea. I due vivono in un ranch in Piemonte e trascorrono le loro giornate fra corsi di equitazione e gare a cavallo. Anche Natalia Mastrota non ama il mondo dello spettacolo e coltiva la passione per lo sport.