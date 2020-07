Manola Moslehi di amici la ricordate? Ha rischiato di morire, eccola oggi (FOTO)

Manola Moslehi, l’arrivo al traguardo e le difficoltà subito dopo

Manola Moslehi la ragazza partecipò ad Amici nel 2005, adesso è una speaker radiofonica ed in pochi la riconosceranno non perchè sia cambiata tanto ma perchè non si mostra spesso in tv. Il padre è iraniano, la madre è italiana, lei è nata nel 1984 ed è riuscita ad raggiungere il suo sogno, ovvero entrare nella scuola di Amici addirittura arrivando anche alla fase finale con un risultato discreto.

Per 2 anni però la sua vita è stata messa a rischio e pericolo, è stata messa alla prova, in tutto e per tutto. I personaggi famosi sanno già di cosa stiamo parlando. La notorietà ti espone a rischi maggiori, giornalieri, ecco cosa è successo a Manola.

Manola Moslehi, ecco cosa è arrivata a fare la sua “fan” in preda all’ossessione

Manola Moslehi ha vissuto un vero e proprio incubo partito da un messaggio social. La ragazza in questione l’ha seguita dentro e fuori la scuola attraverso la tv ed i social. Quando è uscita dalla scuola di Amici le ha fatto tanti complimenti. In realtà quella non era una sua fan ma una persona malata ed ossessionata che l’ha riempita di messaggi anche sulla casella postale. Per questo motivo, l’ha dovuta bloccare, ovviamente il gesto l’ha offesa. Subito dopo ha creato degli account falsi per offenderla ed insultarla arrivando addirittura alle minacce di morte.

Una persona ossessionata da un’altra non si ferma al profilo falso, ma va avanti. Così il 18 luglio del 2011 l’artista è stata contattata da una manager che le ha proposto una serata in Calabria. In realtà la serata non era mai stata organizzata: Manola ha chiesto un acconto, ha ricevuto il vaglia postale ma ecco che la firma era della sua stalker.

Ancora una volta la donna è andata avanti, bussandole alla porta insieme a due amici. Si è finta essere un agente della Guardia di Finanza che avrebbe dovuto controllare un assegno incassato da poco. Le ha aperto la porta un’amica che si è subito accorta dell’inganno. Ha richiuso la porta alle spalle e ha accompagnato la sua amica a sporgere denuncia.

Ecco di cosa si occupa adesso a distanza di anni da Amici

E’ stato soltanto dopo 2 anni che è riuscita a liberarsi della sua stalker e a ricominciare la vita da 0 nella quasi totale tranquillità. 3 anni fa ha iniziato a lavorare per una radio, Centro Suono, poi ha ricevuto la proposta da parte di Radio Italia da Cologno Monzese. Ad oggi è in trasmissione tutti i giorni dalle 13 alle 16 con Mauro Marino.

La ragazza ha sempre parlato tranquillamente della sua omosessualità, è stata per diversi anni fidanzata con una ragazza conosciuta nel periodo di Amici, Clarissa. Adesso però non sappiamo se stanno ancora insieme o se la loro relazione è giunta al termine.